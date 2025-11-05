Logo

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове

Извор:

Агенције

05.11.2025

16:37

Европи пријети опасна инфекција отпорна на лијекове
Фото: Kaboompics.com/Pexels

Очекује се да ће стопа инфекција крви изазваних бактеријама отпорним на лијекове расти у наредним годинама широм Европе, док становништво стари, показала је нова анализа.

Антимикробна резистенција настаје када бактерије или други патогени еволуирају тако да против њих антибиотици више нису ефикасни.

Тако настају супербактерије које годишње широм свијета убијају око милион људи, пренио је "Јуроњуз".

У Европи се очекује да ће стопа инфекција отпорних на лијекове бити у сталном порасту до 2030. године, наводи се у студији која је објављена у часопису "ПЛОС медисин".

Међутим, постојаће разлике по земљама, полу, старосној групи и комбинацијама бактерија и антибиотика.

Узимајући у обзир демографске трендове, пројектовани пораст креће се од 22,2 одсто код жена до 61,5 одсто код мушкараца.

Такође се предвиђа да ће стопа зараза више порасти код мушкараца него код жена за шест од осам проучаваних врста бактерија и да ће раст бити знатно израженији код старијих од 74 године у поређењу са млађим групама.

Инфекције крвотока могу бити опасне по живот пошто узрокују компликације попут сепсе.

