Ова намирница помаже одржати шећер под контролом

Доктори све више истичу једну намирницу као најбрже природно оружје против скокова глукозе. И што је најлуђе – свима нам је на дохват руке, јефтина је и буквално је има у свакој продавници.
Докторка Меги Пауерс открила је коју храну би било добро изабрати да би шећер био под контролом. На првом мјесту је лиснато, зелено поврће, посебно шпинат.
Такође, према ријечима др Пауерс, добро је јести купус, али и намирнице богате протеинима као што су јогурт, свјежи сир, јаја, немасно месо и путер од кикирикија.
Пауерс напомиње да дијабетичари могу да конзумирају и воћну воду коју ће сами припремити.
У обичну воду потребно је додати лимун или краставац и оставити да одстоји 24 сата прије конзумирања.
Подсјетимо, већина симптома на почетку болести није видљива, а најчешћи су жеђ, сува уста, нагли губитак тежине, учестало мокрење, појачана глад, умор и исцрпљеност.
