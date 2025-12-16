Додик: Западне силе Дејтон претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије

Извор:
Предсједник СНСД-а Милорад Додик оцијенио је да су западне силе Дејтонски споразум претвориле у оруђе за уништавање српске аутономије. У интервјуу за телевизију "Русија 24" рекао је, да је деградацијом мировног споразума БиХ постала нереалан пројекат којег се Срби морају одрећи. Указао је да је сукоб Русије и Украјине концепт западних сила у коју су се упустили потцјењујући снагу Руске Федерације.
Намјера им је, каже, била створити потпуно другачији свијет у којем би нестали читави народи. Европа је потпуно изгубила разум, оптужујући Владимира Путина за све проблеме, укључујући економске, рекао је Додик.
Мировни споразум зауставио је рат и донио политичко рјешење које је тада, без праксе било тешко разумјети, каже Додик и указује да је споразум из Дејтона од почетка деградиран на штету Републике Српске, која је до потписивања споразума имала своју независност, институције, државност.
"Дејтонски споразум је значио да смо се ми под наводницима, одрекли те независности да би градили БиХ. То није тачно. Били смо приморани да то урадимо због претходне операције запада. Треба рећи да је НАТО бомбардовао нас Србе и на тај начин нас довео за преговарачки сто", рекао је Додик.
Русија, али не данашња, била је гарант и свједок тог споразума, каже Додик и оцјењује да се Руска Федерација тек са Путином на челу отворено успротивила отимању надлежности Републици Српској. Напомиње да су насиљем пренијели стотину надлежности, формирали војску и полицијске структуре, а правосуђе се појављује као главни фактор централизације БиХ. Додик каже да је народ у Српској и даље у процесу народно – ослободилачке борбе, политичким средствима и да би Република Српска опстала, једини начин је да се извуче из пројекта нереалне БиХ. Додик указује да је класификовање америчких докумената показало да ни западу нису била страна таква рјешења.
"Када је Олбрајтова предлагала концепт, касније назван дејтонски, био је Бергер, шеф за националну безбједност који је предложио да се БиХ подјели на три независне земље. Они су све ово вријеме покушавали да то деградирају под изговором да смо мали, а ми смо дупло већи од Црне Горе", додао је Додик.
Дешавања 90-тих на Балкану, каже Додик, предигра су за актуелну велику игру и атаке на Русију. Подсјећа на како каже, пророчки говор Владимира Путина на Минхенској конференцији 2007, који је Запад, заглупљен привидном моћи оцијенио као смијешан, потцјењујући руски апел за мир. Мински споразум, каже Додик злоупотријебили су да наоружају Украјину и увуку је у рат.
"Руска Федерација није бранила само себе. Она је бранила достигнуће свјетске цивилизације. Да је покорена Русија, свијет би изгледао сасвим другачије, нестали би народи. Русију би расцијепали на 5 или 10 међусобно посвађаних држава, као што су урадили нама на Балкану", истакао је Додик.
Русија се не осваја очекивањима Запада, који је доживљавао на погрешан начин, али, каже Додик, вратила се на своје мјесто, јача, независна од увоза и с легитимним правом да заштити 15 милиона Руса у Украјини. Европа је трагичан губитник, а договор руског и америчког предсједника могао би је довести до потпуне дисолуције коју ни реформе неће поново ујединити, оцјењује Додик за ТВ "Русија 24".
