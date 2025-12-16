Logo
Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива

16.12.2025

21:18

Додик: Одлука Вучића да не учествује на самиту ЕУ је рационална, државничка и посве разумљива
Фото: АТВ

Одлука предсједника Србије Александра Вучића да не учествује на самиту ЕУ - Западни Балкан је рационална, државничка и посве разумљива, поручио је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

"Лицемјерство и непоштовање које бриселска бирократија показује према Србији и српском народу на Косову и Метохији и у Републици Српској, више се не могу ни прихватити ни толерисати. Од српског народа се тражи да пристане на услове на које ниједан народ не би пристао, да чини уступке које ниједан народ не би учинио. Став предсједника Вучића представља одбрану достојанства Србије и српског народа и права на једнакост с осталим народима", додаје Додик у објави на друштвеној мрежи Икс.

Vucic - Aleksandar - 06092025

Србија

Вучић: Први пут нећу отићи на самит ЕУ-Западни Балкан

Како истиче, истовремено ЕУ показује и понижавајући однос према БиХ, не уважавајући њену уставну структуру.

"Предсједништво БиХ је колективни орган, који одлуке доноси консензусом, зато један члан, Жељко Комшић, не може представљати БиХ. Став Републике Српске је јасан и одлучан - партнерство да, понижење никада", истиче Додик.

