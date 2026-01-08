Шта је бољи избор за здравље: Кафа или зелени чај?

Извор:
Зелени чај и кафа су два најпопуларнија напитка на свијету, позната по томе што подижу ниво енергије и нуде низ здравствених предности, посебно за срце.
Ипак, постоји вјечита дилема – шта је бољи избор против поспаности и заштиту кардиоваскуларног система? Одговор, кажу стручњаци, зависи од ваших личних циљева и потреба.
Избор између зеленог чаја и кафе за подизање енергије зависи од тога какав ефекат желите да постигнете. Иако садржај кофеина варира, кафа га углавном има више – око 80 до 100 милиграма по шољи, у поређењу са 25 до 50 мг у истој количини зеленог чаја.
"Већа концентрација кофеина у кафи даје људима бржи и јачи подстицај енергије", појаснила је др Наташа Буијан.
С друге стране, зелени чај можда неће пружити тренутан налет енергије, али садржи супстанце које обезбјеђују дуготрајнију будност.
"Зелени чај садржи Л-теанин, аминокиселину која може подстаћи мирну будност и смањити нервозу", изјавила је Алисон Свигард, регистрована дијететичарка.
И кафа и зелени чај могу подржати здравље срца, истиче Мишел Раутенштајн, дијететичарка за превентивну кардиологију. То је вјероватно због катехина из зеленог чаја и хлорогенских киселина из кафе.
"Зелени чај може понудити благу корист за оксидацију ЛДЛ-а и функцију крвних судова, док се кафа повезује са нижом укупном и кардиоваскуларном смртношћу", рекла је. Према Раутенштајн, студије оба напитка повезују са смањеним ризиком од срчаних болести и можданог удара.
Ипак, нагли скокови крвног притиска израженији су код кафе, напомиње Раутенштајн, па би особе са високим притиском или аритмијама могле имати више користи од зеленог чаја или опција без кофеина.
Неколико фактора може утицати на то како ће сваки од ових напитака дјеловати на ваше тијело.
Када је ријеч о енергији, "индивидуална толеранција, квалитет сна, унос хране и ниво анксиозности важнији су од самог пића", објаснила је Свигард. Други важан фактор је брзина којом метаболизујете кофеин, додаје Раутенштајн.
"Брзи метаболизатори могу осјетити блажи, краћи стимулативни ефекат кафе, док спори метаболизатори могу осјетити нервозу или примјетити дуготрајније ефекте."
За здравље срца битан је и начин припреме. Ако у кафу додајете шећер или павлаку, а зелени чај пијете без додатака, зелени чај је здравија опција, истакла је Раутенштајн.
Такође, важно је узети у обзир осјетљивост дигестивног система.
"За особе са синдромом иритабилног цријева или осјетљивом пробавом, кафа може погоршати симптоме", рекла је Свигард. Будући да кофеин дјелује као благи диуретик и иритант за бешику, може повећати учесталост мокрења.
"Будући да зелени чај има мање кофеина, често је њежнији за бешику", додала је.
Закључак је да идеалан напитак зависи од ваше личне физиологије.
"Бољи" избор је онај који вам највише одговара без нежељених нуспојава", закључила је Свигард.
