Међу 25 најбогатијих у региону и човјек из БиХ

Извор:
Радио Сарајево
08.01.2026
18:13
Коментари:0
Богатство 100 најбогатијих људи у региону за годину дана увећано је за двије милијарде евра. Према расту богатства, регионални бизнисмени прате свјетски тренд.
Није, међутим, баш све у нашем региону исто као у развијеном свијету. На примјер, високотехнолошке компаније које су претходне двије-три године предводиле листу 100 најбогатијих сада су у благом паду.
На Листи 100 најбогатијих највише је (48) пословних људи из Србије. Послије двогодишње доминације бизнисмена из Хрватске на врх листе вратио се тандем из Србије, пише портал Недјељник.
Друштво
Снијег поломио дрвеће - ватрогасци рашчишћавају путеве
Власник Делта холдинга поново је најбогатији пословни човјек у региону. У стопу га прати породица Костић, која је успјешно преузела управљање МК групом.
У првих 10 најбогатијих су четири бизнисмена из Србије и шест из Хрватске – богатство те четворице из Србије вриједи 9,8 милијарди евра, а шесторице из Хрватске – 10,9 милијарди еура.
Симултанку хрватских и српских најбогатијих бизнисмена први нарушава бизнисмен из Босне и Херцеговине, Сенад Џамбић, власник Бинга, који се смјестио на 21. мјесто Листе 100 најбогатијих. Четворица најбогатијих Црногораца вриједе колико сам Филип Цептер.
Несумњиво, величина тржишта игра пресудну улогу у богатству власника компанија.
Комплетну листу прочитајте ОВДЈЕ.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму