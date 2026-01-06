Цијена злата се стабилизује, сребро расте трећи дан заредом

Извор:
Танјуг
06.01.2026
19:19
Цијена злата се стабилизовала усљед политичких тензија у Венецуели и очекиваних економских података из САД, док је сребро порасло трећи пут заредом, објавио је Блумберг.
Спот цијена злата је скочила на око 4.450 долара по унци, након што је порасла за 2,7 одсто у претходној сесији усљед притварања венецуеланског лидера Николаса Мадура.
Ескалација сукоба у Венецуели изазвала је краткорочни пораст потражње за златом као сигурном имовином, али утицај сукоба "може бити ограничен" уколико се тензије на Карибима не појачају, рекао је Дилин Ву, аналитичар у компанији "Пеперстоне Гроуп Лтд".
Трговци такође прате бројне податке из америчке економије који ће бити објављени ове недјеље, а главни је извјештај о запослености за децембар који ће бити објављен у петак, 9. јануара.
Злато је на добром путу да оствари најбољи годишњи учинак од 1979. године, достигавши низ рекордних максимума током прошле године захваљујући подршци централних банака и приливу у фондове који се тргују на берзи и који су подржани златом, наводи америчка агенција.
Три узастопна смањења каматних стопа америчких Федералних резерви такође су била позитиван фактор за племенити метал.
Златне полуге су достигле рекордних 4.549,92 долара 26. децембра. Неке водеће банке предвиђају даљи раст ове године, посебно зато што се очекује да ће Фед додатно смањити каматне стопе, а амерички предсједник Доналд Трамп је најавио смјену руководства америчке централне банке.
Сребро је порасло за 1,7 одсто на 77,90 долара по унци, платина је порасла за 1 одсто, а паладијум се није много промијенио. Блумбергов индекс спот долара, који мјери снагу америчке валуте, порастао је за 0,1 одсто.
Биткоин је порастао на тронeдјељни максимум, а дигитална средства почињу да сустижу раст акција и племенитих метала.
