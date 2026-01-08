Logo
Чај који чисти организам и јача имунитет: Почните са конзумацијом што прије

Извор:

Агенције

08.01.2026

15:57

Чај шоља напитак чајник сто
Фото: MYKOLA OSMACHKO/Pexels

Ако још нисте започели с детоксикацијом организма, право је вријеме да размислите о чају од коприве. Овај природни напитак, богат витаминима и минералима, познат је по свом благотворном дјеловању на тијело. Захваљујући прочишћавајућим, аналгетским и противупалним својствима, чај од коприве користи се у бројним ситуацијама, а његов пун и угодан окус посебно прија током хладнијих мјесеци.

Очување здравља

Нутриционисти истичу како редовна конзумација чаја од коприве може значајно допринијети очувању здравља. Листови ове биљке обилују флавоноидима који јачају капиларе и крвне жиле, као и минералним солима те витаминима А, Б2, Ц и Д. Управо комбинација ових микронутријената даје чају снажна прочишћавајућа својства и чини га одличним природним диуретиком.

Осим тога, чај од коприве препоручује се код умора и физичке исцрпљености, јер садржи фосфор, магнезијум, калцијум, силициумј, манган и калијум – минерале важне за енергију и опоравак организма. Његово диуретичко дјеловање помаже у борби против задржавања воде и целулита, као и у елиминацији токсина из тијела.

Када и како га користити?

Чај од коприве традиционално се користи као помоћ код различитих тегоба – од реуме и артрозе до уринарних инфекција. Његови позитивни учинци посебно долазе до изражаја уз редовну и умјерену конзумацију. Једна шоља дневно може допринијети опуштању организма и побољшању пробаве.

Ако припремате чај од свјежих листова коприве, довољно је прелити их врућом водом и оставити да одстоје неколико минута. Важно је притом не прокухавати листове, јер се на тај начин могу изгубити вриједна љековита својства. Код употребе осушених листова, препоручује се прелити их кипућом водом и оставити да одстоје око 10 минута – никако дуже.

Иако обилује корисним састојцима, чај од коприве није погодан за свакога. Особама с проблемима бубрега или срца његова конзумација се не препоручује. Такође, најбоље га је избјегавати током трудноће и дојења, као и у случају познатих алергијских реакција.

