Неколико дјечака завршило у болници због петарди

08.01.2026
15:33
Коментари:0
Седам дјечака с тешким повредама шака задобијеним експлозијом петарди хоспитализовано је у периоду од новогодишње ноћи до сриједе навече у Универзитетском клиничком центру у Нишу, док је исти број дјечака збринут амбулантно, изјавио је помоћник управника Клинике за дјечију хирургију, ортопедију и трауматологију Драгољуб Живановић.
Према његовим ријечима, сва дјеца примљена на болничко лијечење имају озбиљне повреде једне или обје шаке, а код појединих су прсти неповратно изгубљени. Све повреде настале су као посљедица експлозије петарде у руци, преноси Бета.
Свијет
Шта ће ЕУ урадити ако САД преузме Гренланд? Огласила се Каја Калас
Живановић је истакао да је, упркос вишекратним апелима љекара да се дјеци не купују петарде, ове године забиљежен већи број повријеђене дјеце него претходних година. Додао је да су дјечаци који су повријеђени у доби од девет до 17 година.
Србија
2 ч0
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч1
Свијет
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
17
37
17
37
17
27
17
24
17
21
Тренутно на програму