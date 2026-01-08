Језиви детаљи убиства на Божић: Младић избоден због дуга од 100 евра?

Извор:
Тинејџер Ненад Г. (18) брутално је убијен на прослави Божића у једном кафићу у мјесту Товаришево код Бачке Паланке, а како описују мјештани овог војвођанског села, мотив за ово убиство могао би бити дуг од 100 евра.
У ноћи између уторка и сриједе, око три сата иза поноћи, дошло је до сукоба између осумњиченог Ненада М. и тинејџера. Осумњичени је након краће расправе извадио нож и избо младића. Осумњичени убица је након напада побјегао, а Ненад Г. је од задобијене повреде преминуо у санитету Хитне помоћи на путу до болнице. Опсежном акцијом полиције осумњичени Ненад М. и његов саучесник који га је наводно, скривао лишени су слободе.
- По селу се прича да је у питању неспоразум око неког дуга. Наводно, убијени Ненад је дуговао 100 или 200 евра и то је требало да врати, међутим како се то није догодило осумњичени је "хтио да утјера дуг клинцу" - каже саговорник који тврди да је добро упућен у мотив злочина:
- Кобног дана Ненад М. је са неколико људи долазио у кафић у ком се касније одиграо убиство, како би наводно тражио убијеног Ненада Г. Наоружани су ушли у кафић и прјиетили гостима, мислим да то нико из страха није ни пријавио... Убијени је са друштвом био на традиционалном паљењу бадњака и није био у локалу. Касније је са друштвом дошао у кафић.
Према ријечима мјештанина, убијени тинејџер није изазвао никакав сукоб који би довео до овако трагичног догађаја.
- Дечко Ненад није уопште лош момак, фин је и културан. За сада се као мотив злочина помиње тај дуг, али питање је шта је на крају мотив овог свирепог убиства. Па и да је дуговао некоме нешто, све то може да се ријеши, млад је и неискусан не мора одмах да му неко одузме живот - наводи он и додаје:
- Убиство се десило код тоалета. Нападач је неко вријеме био у кафићу, посматрао жртву, а када је клинац кренуо ка тоалету он је убрзаним ходом кренуо ка њему. Одгурнуо га је, а онда извадио нож и забио му га у врат. Побјегао је, а Ненад је сав крвав изашао из тоалета.
Како тврди саговорник Курир, сцене које су услиједиле биле су и више него ужасне.
- Испрва се није видјело у оној маси да Ненад крвари, али је убрзо како је пролазио кроз масу и тражио помоћ, постало јасно да је рањен. Услиједило је вриштање, општи хаос. Музика је престала да свира, а позвана је и екипа Хитне помоћи и полиција.
Нажалост, од повреде које је задобио Ненад Г. је преминуо у санитету Хитне помоћи. Дежурни тужилац наложио је да се тијело пошаље на обдукцију која ће утврдити од које повреде је услиједила смрт тинејџера. Многобојни свједоци видјели су да је нападач на Ненада осумњичени Ненад М., који је након вишечасовне потраге полиције ухапшен.
Истрага поводом злочина је и даље у току и она ће утврдити све детаље овог језивог убиства.
