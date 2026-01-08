У Бањалуци церемонија откривања Централног спомен-обиљежја борцима

08.01.2026
15:23
Коментари:1
У Бањалуци је у току церемонија откривање Централног спомен-обиљежја борцима (1991-1995) на Тргу српских јунака.
На Централном споменику уклесано је 26.000 имена погинулих бораца. Споменик чине 62 стуба за 62 бригаде, које су се бориле за Републику Српску.
Централни споменик се отвара у склопу обиљежавања Дана Републике Српске.
Овом догађају присуствују вршилац дужности предсједника Републике Српске Ана Тришић Бабић, предсједник Народне скупштине Српске Ненад Стевандић, премијери Републике Српске Саво Минић, министри у Влади Републике Српске, народни посланици, као и лидер СНСД-а Милорад Додик.
Присутни су и градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић, представници удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата, велики број званица из политичког и друштвеног живота Републике Српске, те представника Српске у заједничким институцијама БиХ и Трећег пјешадијског Република Српска пука.
Полицијски оркестар Министарства унутрашњих послова Републике Српске је на почетку извео химне Српске и Србије "Моја Република" и "Боже правде".
Након откривања Централног спомен-обиљежја предвиђено је његово освештање, полагање вијенаца и цвијећа, а затим и обраћање званичника Републике Српске и Србије, те представника удружења проистеклих из Одбрамбено-отаџбинског рата.
У централном дијелу споменика постављен је крст на којем је порука: "Спомен на вас је наш свети храм. У њему никад неће бити мртва ваша свијетла и завјетна жртва".
У 17.00 биће одржана свечана академија у Спортској дворани "Борик", те у 18.00 часова свечани пријем у сједишту Владе Српске.
Република Српска
Додик: Наставићемо да обиљежавамо 9. јануар; Трамп одбацио забране и политике брисања историје
У петак, 9. јануара, у 9.00 часова биће служена литургија у Храму Христа Спаситеља, а у 12.00 часова свечани дефиле на Тргу Крајине.
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске, која је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Српску су основали српски посланици у тадашњој Скупштини БиХ након што су прегласани у кључним питањима о опстанку Југославије, а припадници друга два народа кренули у сецесију мимо воље Срба, који су имали статус конститутивног народа.
Република Српска
Хусон за АТВ: Кристијан Шмит је продужена рука Њемачке
Назив Република српског народа у БиХ био је у употреби до 28. фебруара 1992. године и проглашења првог Устава, када је замијењен са Српска Република БиХ, који је кориштен до 12. августа 1992. године, када је уведен Српска Република. Тај назив је септембра 1992. године замијењен садашњим - Република Српска.
Република Српска
3 ч0
Република Српска
3 ч2
Република Српска
4 ч7
Република Српска
4 ч1
Најновије
Најчитаније
17
39
17
37
17
37
17
27
17
24
Тренутно на програму