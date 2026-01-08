Макрон позвао на стварање европске "стратегије моћи"

Извор:
Б92
08.01.2026
18:32
Француски предсједник Емануел Макрон позвао је на стварање европске "стратегије моћи" засноване на снажнијој одбрани и економској заштити континента.
У свом обраћању амбасадорима иностраних земаља у Француској, Макрон је истакао да "свет губи равнотежу" и да "влада закон најјачег"', изразивши одлучност да ни Француска ни Европа неће постати вазалне државе, преноси Еврактив.
Позвао је на усвајање "логике моћи" коју је оцијенио као "једини ефикасан начин за одбрану европских интереса од америчких и кинеских гиганата".
Макрон је поздравио резултате посљедњег састанка Коалиције вољних за Украјину и заложио се за континуирани напредак у европској одбрани и "европској стратешкој аутономији", која, како је рекао, мора брзо да се претвори у конкретне војне капацитете.
"У том циљу, француски произвођачи одбрамбене опреме се подстичу да траже нове комерцијалне могућности широм европског тржишта", рекао је Макрон.
Макрон је похвалио протекционистичке економске мјере Европске комисије усмерене на спречавање "тоталне деиндустријализације" Европе.
"Ови кораци морају бити праћени мјерама поједностављења како би се повећала конкурентност европских компанија и подржани масивним улагањима у будуће технологије", навео је Макрон.
Позвао је на заштиту европске регулативе технолошког сектора.
"Закон ЕУ о дигиталним услугама (ДСА) и Закон о дигиталним тржиштима (ДМА) су два прописа која се морају бранити и јачати", рекао је француски предсједник.
Говорећи о одлуци Сједињених Америчких Држава да се повуку из 66 међународних организација, Макрон је рекао да Француска мора да ''максимизира'' свој утицај у вријеме када ''многе земље желе глобализацију са јасним правилима игре''.
"Под француским предсједавањем Г7, овај мултилатерални приступ би требало да помогне у рјешавању глобалних трговинских неравнотежа изазваних америчким тарифама и експоненцијалним растом кинеског извоза", навео је Макрон.
