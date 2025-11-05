Logo

Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

Извор:

Индекс

05.11.2025

16:32

Коментари:

0
Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди
Фото: Iberian America/X

Кабинет предсједнице Мексика коментарисао је инцидент који се догодио у уторак, 4. новембра, у центру Мексико Ситија, када је мушкарац с леђа пришао предсједници Клаудији Шајнбаум, док је на улици разговарала са грађанима, и пољубио је у врат.

Мушкарац, који је изгледао као да је у алкохолисаном стању, пришао јој је с леђа и додирнуо је прије него што је интервенисао владин функционер.

На снимку који се проширио друштвеним мрежама може се вид‌јети да је мушкарац прешао све границе пристојности, а она му је културно одгурнула руке, задржавајући укочен осмијех. Могло се чути како говори: "Не брините."

Кабинет предсједнице одговорио је на захтјев за коментар о инциденту, пише Associated Press. Шајнбаум, попут свог претходника и политичког ментора, предсједника Андреса Мануела Лопеза Обрадора, покушава да одржи везу с људима, са којима се често фотографише и рукује на улици, преноси Индекс.

На снимку није било видљиво предсједничко обезбјеђење. Овај инцидент десио се у седмици у којој је Шајнбаум суочена с питањима о политичком насиљу након атентата на градоначелника у западној савезној држави Michoacan. Јуче се предсједница састала са градоначелниковом удовицом.

Подијели:

Тагови:

Мексико

incident

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

Свијет

Њемачка: 18 ухапшених због онлајн преваре и прања новца

4 ч

0
Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

Свијет

Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

6 ч

0
Кац: ИДФ ће уништити Хамасове тунеле

Свијет

Кац: ИДФ ће уништити Хамасове тунеле

6 ч

0
Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен

Свијет

Драма у Француској: Аутом се залетио у људе, нападач ухапшен

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

19

09

Одбијањем апелације, Уставни суд БиХ угрозио уставност и владавину права

19

08

Епилог страшне трагедије у Тузли

19

06

Одлука Уставног суда примјер урушавања Дејтонског споразума

19

03

Четири знака која показују да партнер више није заинтересован за везу

18

57

Централне вијести, 05.11.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner