Пољубио предсједницу у врат и покушао да јој додирне груди

05.11.2025
Кабинет предсједнице Мексика коментарисао је инцидент који се догодио у уторак, 4. новембра, у центру Мексико Ситија, када је мушкарац с леђа пришао предсједници Клаудији Шајнбаум, док је на улици разговарала са грађанима, и пољубио је у врат.
Мушкарац, који је изгледао као да је у алкохолисаном стању, пришао јој је с леђа и додирнуо је прије него што је интервенисао владин функционер.
На снимку који се проширио друштвеним мрежама може се видјети да је мушкарац прешао све границе пристојности, а она му је културно одгурнула руке, задржавајући укочен осмијех. Могло се чути како говори: "Не брините."
Кабинет предсједнице одговорио је на захтјев за коментар о инциденту, пише Associated Press. Шајнбаум, попут свог претходника и политичког ментора, предсједника Андреса Мануела Лопеза Обрадора, покушава да одржи везу с људима, са којима се често фотографише и рукује на улици, преноси Индекс.
На снимку није било видљиво предсједничко обезбјеђење. Овај инцидент десио се у седмици у којој је Шајнбаум суочена с питањима о политичком насиљу након атентата на градоначелника у западној савезној држави Michoacan. Јуче се предсједница састала са градоначелниковом удовицом.
Crazy incident in Mexico today 🇲🇽— Iberian America (@Iberianamerica) November 4, 2025
A random bum groped the President of Mexico, Claudia Sheinbaum and gave her a kiss
Shows you also how little security she has. I've always thought that for a while now pic.twitter.com/xL08oFpCHK
