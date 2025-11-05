Астронаути из Кине не могу на Земљу због оштећења свемирског брода

Извор:
СРНА
05.11.2025
13:07
Коментари:0
Тројица кинеских астронаута приморани су да продуже шестомјесечни боравак у свемиру јер је њихов свемирски брод можда оштећен свемирским отпадом, саопштила је Кинеска свемирска агенција.
Чен Донг, Чен Џонгруи и Ванг Ђие требали су данас да се врате на Земљу - чак су предали кључеве кинеске свемирске станице новој посади, али је њихово путовање одгођено због сумње на удар у њихов свемирски брод "шенџоу-20".
"Анализа удара и процјена ризика су у току", саопштила је свемирска агенција, без навођења детаља о штети или колико би времена могло бити потребно за провјеру брода.
Нису објављени алтернативни датуми за повратак тројице астронаута /таиконаута, како из зову у Кини/. Они су у априлу полетјели према кинеској орбиталној станици из области Унутрашња Монголија.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму