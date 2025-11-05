Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

05.11.2025
Пун Мјесец у Бику 5. новембра носи енергију смиривања система. Послије периода нервозе, преиспитивања, притиска и милиона промјена које су се догађале и у глави и у срцу, ово је тренутак који нас враћа на основу: шта нам стварно треба да бисмо се осјећали сигурно.
Бик је знак земље, стабилности, хране, тијела, рутине, дома и свега што градимо дугорочно. Нема брзине, нема афекта, нема пренемагања. Ово је оно: сједите, удахните и погледајте шта је заиста твоје, а шта вам је само наметнуто.
Овај пун Мјесец свијетли директно на наше приоритете. Ко нам је важан. Коме дајемо вријеме. На шта трошимо енергију. Да ли радимо због себе или због туђих очекивања. И да ли смо научили да цијенимо оно што већ имамо, умјесто да јуримо за оним што мислимо да нам фали.
Сви знакови осјећају исту лекцију, само кроз друге теме: мир се гради изнутра, а не споља.
ОВАН
Овај Мјесец вам држи рефлектор на тему самовредновања. Можда преиспитујете новац, посао или начин на који показујете своју снагу. Ако се јави импулс да све промијените преко ноћи, станите. Прије него што баците све, запитајте се: да ли проблем долази споља или из осјећаја да морате стално да доказујете да сте довољно добри.
Савјет: Умјесто акције, изаберите присуство. Не морате одмах да дјелујете.
БИК
Пун Мјесец је директно у вашем знаку. Ово је затварање једног животног круга. Видите јасно колико сте се промијенили. Не морате више да се доказујете, довољно је да признате себи шта вам више не прија и да то пустите. Ваше стрпљење је било тестирано. Сада добијате резултате.
Савјет: Не јурите даље. Застаните и будите поносни на то што сте преживјели.
БЛИЗАНЦИ
Ваш нервни систем тражи паузу. Може вам се спавати, може да вам се ћути, може да вам се нестаје из свега. И то је нормално. Интуиција ради јаче него логика. Пустите је. Снови, тишина и повлачење тренутно су најздравији избор.
Савјет: Не бјежите од тишине. Она зна шта вам треба.
РАК
Односи са пријатељима и кругом људи долазе под лупом. Ко вас подржава, а ко вас само држи јер му треба ваша енергија. Немојте се осјећати лоше ако прекинете контакт са неким. То је само живот који се мијења.
Савјет: Одаберите људе поред којих се осјећате лакше, не теже.
ЛАВ
Каријера, статус, амбиције. Ово је тренутак разјашњења. Могуће је признање или ситуација која вам јасно покаже колико вриједите. Али не улазите у доказивање, его борбе или надмудривање. Ваш рад прича сам.
Савјет: Не тражите аплауз. Знате већ колико сте јаки.
ДЈЕВИЦА
Овај Мјесец вас отвара. Нове идеје, нове перспективе, нова знања. Можда мењате увјерење које сте годинама држали као истину. Допуштате себи да се развијате без ригидности. То је огромно.
Савјет: Знање је оно што примјените, не оно што само прочитате.
ВАГА
Трансформација, али стварна. Не теоретска. Не у глави. Ово је скидање старе коже. Можда раскид, опроштај, отплата нечега, чишћење емоција. Све што одлази, одлази зато што је прерасло свој рок трајања.
Савјет: Не држите се онога што боли само зато што вам је познато.
ШКОРПИЈА
Односи. Љубавни, породични, пријатељски. Све што је било прећутано излази сада. Можда разговор који се одлагао годинама. Можда признање. Можда крај. Можда нова искреност. Важно је једно: говорите истину, али слушајте заузврат.
Савјет: Не дижите зидове. Тај луксуз вас је већ превише коштао.
СТРИЈЕЛАЦ
Тијело вам прича. Ритам живота вам прича. Не можете више да живите у хаосу. Распоред, рутина, навике, сан. Када средите мале ствари, велике саме легну на своје мјесто.
Савјет: Стабилност није досадна. Она је слобода.
ЈАРАЦ
Враћа се креативност, осјећај радости, љубав, игра, спонтаност. Ако сте тврдоглаво гурали кроз живот, сад вам се враћа мало свјетлости. Не морате стално да будете јаки. Некад је снага у томе да се опустите.
Савјет: Покажите њежност. Она вас чини већим, не слабијим.
ВОДОЛИЈА
Дом и породица. Не споља, него унутра. Мјесто гдје одлазите да будете своји. Могуће је рјешавање старих породичних рана или уређивање простора да се осјећате сигурније. Ред у кући је ред у глави.
Савјет: Направите себи дом који личи на вас, не на очекивања других.
РИБЕ
Разговор, поруке, истина. Ствари се изговарају. Маске падају. Можда завршавате пројекат, можда завршавате однос, али коначно видите јасно. Говорите искрено, али мекано. Ваше ријечи могу да лијече.
Савјет: Ријечи су енергија. Користите их свјесно.
(Она.рс)
