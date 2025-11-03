Три хороскопска знака којима се бивша љубав враћа у новембру

03.11.2025
07:51
Иако често остављамо људе у прошлости с разлогом, три хороскопска знака у новембру 2025. поново ће у живот вратити некога из те исте прошлости, и то заувијек.
Према ријечима астролошкиње Елизабет Бробек, три знака хороскопа могу да се надају повратку бивших љубави, и то као гром из ведра неба.
Од случајних порука на мрежама до изненадних сусрета са неким ко им је био стара љубав, прошлост ће се овим хороскопским знацима враћати на најневјероватније начине. Иако је најлакше одмах одбити оне који спадају у категорију бивших, немојте журити. Неки људи из ваше прошлости се не враћају да би вас повриједили, већ да би вас подсјетили колико сте порасли и колико сте данас спремни за другачију, зрелију причу.
Близанци, према ријечима астролошкиње Бробек, имају већу вјероватноћу од свих других знакова да им се неко из прошлости врати у живот током новембра. Иако сада може звучати помало необично, у наредним недјељама могли бисте се чак наћи у емотивној вези с особом коју већ познајете. Можда ћете поново распламсати стару романсу – објашњава Бробек. “А постоји и могућност да започнете нешто ново с неким из ваше прошлости.”
Зато, ако сте рођени у знаку Близанаца и у овом периоду тражите љубав, будите отворени. Никад се не зна, можда баш сада пронађете оно што сте дуго тражии или чак нешто још боље.
Бикови, неко из ваше прошлости враћа се у новембру 2025. године. Уобичајено је мишљење да не треба поново улазити у везу с особом с којом је све већ једном било завршено. Без обзира на то колико је та веза била лијепа, већина сматра да прошлост треба да остане тамо гдје јој је мјесто. Астролошкиња Бробек вас позива да овог пута размислите другачије, јер повратак те особе може донијети нешто врло позитивно. Ова особа би вам могла отворити велика врата нових могућности – објашњава Бробек, додајући да ћете захваљујући том сусрету напредовати у свим аспектима живота. Очекујте да се осјећате испуњеније и срећније него раније, док будете излазили из своје зоне комфора и поново откривали колико љубав може бити узбудљива када јој дате другу шансу, преноси Блиц жена.
Рибе, овог мјесеца могли бисте се осјећати необично носталгично, каже астролошкиња Бробек, јер се неко из ваше прошлости враћа у новембру. И док вам се тај осјећај може чинити пролазним, постоји велика вјероватноћа да ће се управо сада појавити особа коју најмање очекујете.
Немојте се изненадити ако поново осјетите искре и распламсате стару везу. Како Бробек објашњава: “Свака веза у коју уђете овог мјесеца вјероватно ће бити помало неочекивана. Било да је ријеч о некадашњој симпатији која никада није прерасла у нешто више или о бившој љубави којој судбина даје нову шансу, отвореност срца и спремност да поново истражите своје емоције могли би вам донијети управо ону срећу коју сте дуго тражили, пише Your Tango.
