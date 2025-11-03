Хороскоп за понедјељак: Ови знакови коначно преузимају контролу

Извор:
Индекс
03.11.2025
07:19
Коментари:0
Ево шта звијезде имају да предвиђају за понедељак, 3. новембар 2025. године.
Ован
Посао : Понедјељак доноси нове обавезе, али и прилику да покажете сналажљивост. Задржите фокус на ономе што је приоритет.
Љубав : Један разговор може разјаснити ситуацију која вас мучи данима. Отвореност ће донијети олакшање.
Здравље : Повећана нервоза - покушајте да избјегавате кофеин и стресне ситуације.
Бик
Посао : Пословни планови полако добијају облик. Будите стрпљиви, али спремни да реагујете када се укаже прилика.
Друштво
Данас славимо Светог Илариона Великог: Вјерује се да се њему треба молити у овој ситуацији
Љубав : Ваш партнер очекује више пажње; мали гест може побољшати расположење обома.
Здравље : Умор вас сустиже – приуштите себи краћи одмор и лакшу исхрану.
Близанци
Посао : Дан је идеалан за склапање договора и размену идеја. Брза реакција доноси предност.
Љубав : Неко ће вас изненадити топлом поруком или неочекиваном пажњом.
Здравље : Физичка активност ће вам помоћи да се ослободите вишка напетости.
Рак
Посао : Осјећате повећану одговорност и потребу да контролишете ситуацију. Не преузимајте туђе обавезе.
Љубав : Емотивно сте осетљиви, али искрен разговор може смирити тензије.
Здравље : Водите рачуна о свом систему за варење и избегавајте тешку храну.
Лав
Посао : Енергични сте и пуни иницијативе – искористите то да завршите оно што сте одлагали.
Занимљивости
Научници су открили границу људске издржљивости
убав : Могућа су неслагања због тврдоглавости, али уз мало хумора све ће се смирити.
Здравље : Потребно вам је више сна да бисте одржали добру концентрацију.
Дјевица
Посао : Ваша прецизност и аналитичке вјештине су на висини. Данас доносите паметне одлуке.
Љубав : Једноставна искреност ће учинити везу стабилнијом. Ваш партнер ће цјенити вашу отвореност.
Здравље : Обратите пажњу на своје држање и мишиће врата.
Вага
Посао : Успешно балансирате више обавеза. Колеге ће ценити ваш смирен приступ.
Љубав : Дан доноси хармонију и разумевање, идеално време за заједничке планове.
Здравље : Лагана вежба ће помоћи у одржавању енергије.
Шкорпија
Посао : Фокусирани сте и спремни да завршите све што сте започели. Финансијски аспекти се стабилизују.
Друштво
Радници штрајкују: У Бањалуци састанак о проблемима у РиТЕ Угљевик
Љубав : Покушајте да не драматизујете ситнице – ваш партнер ће показати више стрпљења него што очекујете.
Здравље : Телу је потребно више кретања и свежег ваздуха.
Стрелац
Посао : Очекујте позитиван развој ситуације у послу који већ дуго стоји. Нова идеја би могла да донесе помак.
Љубав : Привлачи вас особа која слично размишља као ви. Комуникација ће бити искрена и забавна.
Здравље : Пијте више воде и смањите касне оброке.
Јарац
Посао : Упорност доноси резултате. Колеге ће приметити ваш труд и професионализам.
Љубав : Можда постоји несигурност у комуникацији, али искрен разговор све враћа у равнотежу.
Здравље : Потребно вам је више одмора и квалитетнији сан.
Водолија
Посао : Дан је повољан за сарадњу и договоре. Ваше идеје ће подржати други.
Љубав : Емотивно сте стабилни и отворени према партнеру, што јача повјерење.
Здравље : Водите рачуна о циркулацији и избегавајте предуго седење.
Риба
Посао : Интуиција вам данас помаже више од планова – вјерујте свом осјећају у стомаку.
Љубав : Емоције су изражене, али покушајте да одржите равнотежу између осјећања и разума.
Здравље : Потребно вам је више течности и свежег ваздуха, идеално је време за лагану шетњу.
(индекс)
Друштво
2 ч3
Свијет
2 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
8 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
13 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
16 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
08
59
08
54
08
51
08
49
Тренутно на програму