Како ће људи изгледати 2050. због превише гледања у екране? Управо овако (ФОТО)

02.11.2025
17:41
Многи ће радо говорити о својим навикама спавања, вјежбању или броју књига које прочитају, али ће ријетко ко признати колико времена заиста проводи бесциљно скролујући по друштвеним мрежама. Подаци објављени ове године показују да просјечна особа свакога дана проведе чак два сата и 24 минута на апликацијама попут Инстаграма и Иксa, што се на годишњем нивоу претвара у невјероватних 34 дана.
Ако наставимо овим темпом, стручњаци упозоравају да би наш изглед и здравље могли озбиљно да пате, пише Унилад.
Застрашујућа визија будућности
Како би илустровао могуће посљедице, тим који стоји иза апликације за ходање ВиВорд искористио је вјештачку интелигенцију за стварање Сама – модела човјека из 2050. године чији је живот обиљежен гледањем у екран. Његове главне карактеристике су губитак косе, накупљање масноће око трбуха, укочени зглобови због слабе покретљивости и изразито лоше држање.
– Ако тражите нешто застрашујуће овог Ноћи вјештица, не морате тражити даље од онога што би могла бити наша будућност ако наставимо давати предност удобности над свакодневним кретањем – поручили су из ВиВорда. – Поткријепљен медицинским истраживањима, Сам илуструје дугорочни физички утицај и здравствене ризике који произлазе из живота дефинисаног ограниченом покретљивошћу, претјераним коришћењем екрана и навикама вођеним удобношћу.
Осим видљивих физичких промјена, сједилачки начин живота носи бројне здравствене ризике. Према подацима сервиса Медлајн Плус, претјерано сједење може довести до гојазности, болести срца и високог крвног притиска. Такође повећава ризик од можданог удара, одређених врста карцинома – попут рака дебелог цријева и дојке – и може изазвати осјећај депресије и анксиозности.
Добра вијест је да никада није касно покренути се и усвојити здравије навике. Ако пуно времена проводите гледајући телевизију, размислите о томе да истовремено дижете лагане тегове или возите собни бицикл. Бритиш харт фаундејшн препоручује аеробне вјежбе ниског интензитета, попут ходања, пливања или вјежбања на елиптичном тренажеру, јер су благе за зглобове и могу се практиковати дуже вријеме.
(Индекс)
