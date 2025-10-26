Logo

Амазон тестира АИ наочаре за возаче

26.10.2025

20:18

Амазон тестира АИ наочаре за возаче
Фото: pexels

Амазон је представио прототип паметних наочара ојачаних вјештачком интелигенцијом, а намијењене су прије свега возачима који обављају доставу, пише BBC.

Наочаре под називом Амелиа имају камеру и уграђени дисплеј, а повезују се с прслуком који има дугме помоћу којег возачи могу да фотографишу испоруке.

"Тестирамо их на више локација са више од десет партнера за доставу и стотинама возача широм земље", рекла је на промоцији у Силицијумској долини Beryl Tomay, потпредсједница сектора за транспорт, преноси PCPress.

Амазон је још један технолошки гигант који улази на све засићеније тржиште паметних носивих уређаја, али за сада је овај производ намијењен искључиво возачима, а не потрошачима. Иако је још у експерименталној фази, компанија планира да га најприје пласира возачима у Северној Америци, а затим глобално. На питање да ли би се Амелиа наочаре у будућности могле продавати и обичним корисницима, Tomay није искључила ту могућност.

Амазон је представио и роботску руку која би требало да помаже запосленима у магацинима у бржем и прецизнијем сортирању пакета. Робот, који је већ у употреби у магацину у Јужној Каролини, би могао да смањи број повреда и оптимизује искоришћеност простора, наводе из компаније.

Амелиа наочаре могу да препознају када се налазе у покретном возилу и тада се аутоматски искључују.

"Са аспекта безбједности, сматрали смо да је то важно. Нема ометања", рекла је Tomay. Према њеним процјенама, наочаре би могле да уштеде до 30 минута по смјени од 8 до 10 сати, смањујући понављајуће радње и помажући возачима да брже пронађу пакете у возилу.

Такође имају физичко дугме којим возач може да искључи уређај и све сензоре, укључујући камеру и микрофон.

"Возачи могу да одлуче да ли ће бити укључене или не", речено је на промоцији.

Тагови:

Амазон

naočale

Вјештачка интелигенција

