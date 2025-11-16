Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

Извор:
Телеграф
16.11.2025
12:57
Коментари:0
Кошаркаши Денвера побиједили су данас у Минеаполису екипу Минесоте резултатом 123:112 у утакмици НБА лиге. У победничком тиму бриљирао је српски кошаркаш Никола Јокић, који је забиљежио трипл-дабл учинак са 27 поена, 12 скокова и 10 асистенција, а главни дуел водио је са француским центром Рудијем Гобером.
Тако, занимљива сцена виђена је током напада МИнесоте у којем је Гобер напао Јокића. Француз је леђима кренуо ка кошу, али је умјесто лаких поена "ударио" на српског кошаркаша, а од силине дуела, Гоберу је испала лопта из руке.
Наравно, снимак је одмах постао виралан.
Погледајте:
Zone continues to look good. Rudy Gobert attacking Jokić in space is a win for Denver's defense— Matt Brooks (@MattBrooksNBA) November 16, 2025
Big three from AG, too pic.twitter.com/Cbwo3vFQBi
(Телеграф)
Кошарка
8 ч0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Кошарка
1 д0
Најновије
Најчитаније
17
06
16
57
16
51
16
50
16
39
Тренутно на програму