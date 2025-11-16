Logo
Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"

Телеграф

16.11.2025

Па, ово је хит: Гобер кренуо на Јокића, па ударио на "армирани бетон"
Фото: X/@MattBrooksNBA

Кошаркаши Денвера побиједили су данас у Минеаполису екипу Минесоте резултатом 123:112 у утакмици НБА лиге. У победничком тиму бриљирао је српски кошаркаш Никола Јокић, који је забиљежио трипл-дабл учинак са 27 поена, 12 скокова и 10 асистенција, а главни дуел водио је са француским центром Рудијем Гобером.

Тако, занимљива сцена виђена је током напада МИнесоте у којем је Гобер напао Јокића. Француз је леђима кренуо ка кошу, али је умјесто лаких поена "ударио" на српског кошаркаша, а од силине дуела, Гоберу је испала лопта из руке.

Наравно, снимак је одмах постао виралан.

Погледајте:

