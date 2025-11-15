Ђоковић на трибинама направио прави шоу, оваквог га још нисмо видјели

15.11.2025
08:34
Коментари:0
Кошаркаши Црвене звезде уписали су велику побједу у 11. колу Евролиге, савладали су Монако са 91:79, али оно што је подигло атмосферу у ''Арени“ није била само игра на терену.
Прави шоу догодио се на трибинама, гдје се поново појавио најбољи српски тенисер Новак Ђоковић, који је још једном показао колико срце има за црвено-бијеле. Његово присуство изазвало је одушевљење навијача.
https://t.co/UGn8GbjtMw pic.twitter.com/KA6AZazzE0— Ђорђе Чакаревић 🔴☠️⚪ (@djcakarevic) November 14, 2025
У посљедњих неколико недјеља Новак Ђоковић готово да не пропушта утакмице Црвене звезде, а ни брзински повратак из Атине, гдје је освојио свој 101. трофеј у каријери, није га спријечио да и овог пута буде уз вољени клуб. Чим је слетио у Београд, упутио се право у „Арену“ и поново добио овације навијача, пише Телеграф.
Камере су забиљежиле Новака у правом навијачком елементу – пјевао је пјесму „Прави Делија веран је к’о пас“, страствено реаговао на сваки промашај са линије пенала, а у једном тренутку чак је и скинуо мајицу, што је изазвало ерупцију одушевљења око њега. Јасно је показао колико емотивно проживљава сваки секунд Звездиног меча, баш као и најватренији Делије.
Најновије
Најчитаније
14
00
13
56
13
50
13
49
13
46
Тренутно на програму