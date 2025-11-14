Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

Извор:
Агенције
14.11.2025
15:53
Коментари:0
Тема дана у Евролиги нису резултати, нити лијепи потези играча, већ скандалозна конференција за медије послије меча Париз - Валенсија у 11. колу којој није присуствовао ниједан представник штампе!
Наиме, тренер Валенсије, Педро Мартинез појавио се на конференцији за штампу послије пораза свог тима у драми (90:86), само да би у шоку схватио да се у просторији не налази нико осим ПР-а шпанског тима и њега самог.
Сјео је тренер Валенсије, погледао ка свом сараднику и упитао "је ли ок?", а онда је само рекао:
- Резултат утакмице је 90:86 - и напустио је салу за конференције.
Многи су се сложили да је ово огроман пропуст Париза и да је недопустиво да се на конференцији не појави било ко други и постави макар једно питање тренеру Педру Мартинезу. Снимак је дошао и до бившег селектора Србије, Александра Саше Ђорђевића.
Он се огласио на друштвеној мрежи "X" назвавши овакво понашање Парижана срамотним.
- Каква срамота према Валенсији и према Педру Мартинезу, једном од најбољих тренера у Шпанији. Париз је лоше поступио на овом мјесту. Евролиго, ово је позив за буђење, мораш да избјегнеш овако лоше слике - написао је Саша Ђорђевић уз снимак бизарне конференције за медије, а преноси Телеграф.
pic.twitter.com/9DFznRg49P— Aleksandar Djordjevic (@CoachDjordjevic) November 14, 2025
Q VERGUENZA - hacia Valencia BC y hacia Pedro Martinez ,uno de los mejores entrenadores de Espana!!Paris basketball my mal en este caso-EL this is a wake up call,you must avoid this bad image
Најновије
Најчитаније
16
35
16
24
16
23
16
22
16
16
Тренутно на програму