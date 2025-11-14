Logo
Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

14.11.2025

15:53

Огласио се Саша Ђорђевић послије невиђене бруке у Евролиги: "Ово је срамота!"

Тема дана у Евролиги нису резултати, нити лијепи потези играча, већ скандалозна конференција за медије послије меча Париз - Валенсија у 11. колу којој није присуствовао ниједан представник штампе!

Наиме, тренер Валенсије, Педро Мартинез појавио се на конференцији за штампу послије пораза свог тима у драми (90:86), само да би у шоку схватио да се у просторији не налази нико осим ПР-а шпанског тима и њега самог.

Сјео је тренер Валенсије, погледао ка свом сараднику и упитао "је ли ок?", а онда је само рекао:

- Резултат утакмице је 90:86 - и напустио је салу за конференције.

Многи су се сложили да је ово огроман пропуст Париза и да је недопустиво да се на конференцији не појави било ко други и постави макар једно питање тренеру Педру Мартинезу. Снимак је дошао и до бившег селектора Србије, Александра Саше Ђорђевића.

Он се огласио на друштвеној мрежи "X" назвавши овакво понашање Парижана срамотним.

- Каква срамота према Валенсији и према Педру Мартинезу, једном од најбољих тренера у Шпанији. Париз је лоше поступио на овом мјесту. Евролиго, ово је позив за буђење, мораш да избјегнеш овако лоше слике - написао је Саша Ђорђевић уз снимак бизарне конференције за медије, а преноси Телеграф.

Saša Đorđević

Евролига

Valensija

