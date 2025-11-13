Logo
Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили сарадњу

13.11.2025

13:16

Фото: АТВ

КК Игокеа м:тел и компанија Моцарт продужили су успјешну сарадњу на још годину дана.

Директор маркетинга компаније Моцарт за БиХ Тамара Ђајић каже да је данас озваничен наставак једне добре приче.

“Доказ да добре приче имају свој наставак јесте и сарадња КК Игокеа м:тел и компаније Моцарт Наша компанија, као регионални лидер игара на срећу, је са Игокеом прошле године потписала уговор на период од годину дана, а данас ту сарадњу настављамо на период од још годину дана. Као ексклузивни бетинг партнер желимо да наставимо нашу успјешну причу, уз поруку из нашег слогана "важно је с ким играш", рекла је Тамара Ђајић.

Извршни директор КК Игокеа м:тел Вук Радивојевић поручио је да је сарадња настављена на обострано задовољство, као и да се нада заједничким успјесима и у наредном периоду.

“Иза нас је успјешна сарадња која треба да се продужи. Продужили смо на још годину, али не сумњам да ће то бити и дуже. Компанија Моцарт је наш ексклузивни бетинг партнер, тако да нисмо ниједног тренутка размишљали о наставку сарадње. Имали смо веома успјешну прву годину, надам се заједничким успјесима и на терену и ван њега у предстојећем периоду”, изјавио је Радивојевић.

