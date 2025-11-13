Logo
Српска богатија за 22 бебе

АТВ

13.11.2025

07:53

Српска богатија за 22 бебе
Фото: Unsplash

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 12 дјевојчица и 10 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилишту у Бањалуци рођено је девет беба, Добоју и Приједору по три, Фочи, Бијељини, Градишци по двије, а Источном Сарајеву једна.

У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, Добоју два дјечака и дјевојчица, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Фочи и Градишци по двије дјевојчице, Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Источном Сарајеву дјечак.

У породилиштима Невесиње, Требиње и Зворник није било порода.

