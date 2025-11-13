Српска богатија за 22 бебе

Извор:
АТВ
13.11.2025
07:53
Коментари:0
У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, 12 дјевојчица и 10 дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.
У породилишту у Бањалуци рођено је девет беба, Добоју и Приједору по три, Фочи, Бијељини, Градишци по двије, а Источном Сарајеву једна.
Регион
Бизарна породична свађа завршила разбијеним стаклом
У Бањалуци су рођене четири дјевојчице и пет дјечака, Добоју два дјечака и дјевојчица, Приједору двије дјевојчице и дјечак, Фочи и Градишци по двије дјевојчице, Бијељини дјечак и дјевојчица, а у Источном Сарајеву дјечак.
У породилиштима Невесиње, Требиње и Зворник није било порода.
Друштво
44 мин0
Друштво
50 мин0
Друштво
1 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму