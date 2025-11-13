Logo
Орбан: Златна илузија Украјине се распада - Мађарска неће слати новац ратној мафијашкој мрежи

13.11.2025

09:27

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан, поручио је на друштвеној мрежи Икс, да се златна илузија Украјине распада и да је ратна мафијашка мрежа откривена.

- Ратна мафијашка мрежа са безброј веза до предсједника Володимира Зеленског је разобличена. Министар енергетике већ је поднио оставку, а главни осумњичени је побјегао из земље - поручио је Орбан.

Инфузија болница доктор

Свијет

Хиљаде медицинара остаје без посла

Истиче да су овакви догађаји приказ хаоса у који бриселска елита жели да усипа новац европских пореских обвезника.

- Све што не буде потрошено на фронту заврши у џеповима ратне мафије. Лудило. Хвала, али ми у томе не желимо да учествујемо - написао је Орбан.

Поручује да Мађарска неће слати новац мађарског народа у Украјину.

полиција-Република Српска-знак стоп

Градови и општине

Појачана контрола у саобраћају на подручју Приједора

- Може бити много боље искоришћен код куће: само ове седмице удвостручили смо накнаде хранитељским породицама и одобрили четрнаесту пензију. У сваком случају, након свега овога, сигурно нећемо попустити пред финансијским захтјевима и уцјенама украјинског предсједника. Крајње је вријеме да Брисел коначно схвати гдје њихов новац заиста одлази - закључио је Орбан.

Виктор Орбан

