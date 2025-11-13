Logo
Лажни пилот управљао авионима познате компаније

Извор:

Мондо.ба

13.11.2025

08:38

Пилот, авион
Фото: Unsplash

Пилот с лажном дозволом летио је широм Европе за "Avion Express", открила је истрага. Скандал је покренуо питања о безбједности и контроли лиценци у ваздухопловној индустрији.

Недавни скандал у вези са литванском компанијом "Avion Express" потресао је ваздухопловну индустрију. Истрага је открила да је један капетан летио широм Европе користећи лажна пилотска документа, што је покренуло питања о безбједности у авијацији и могућим пропустима у контроли лиценци. Овај инцидент не само да је нарушио углед компаније, већ је отворио и озбиљна питања о ефикасности регулаторних стандарда у читавом сектору.

Како се скандал открио

Компанија "Avion Express", један од водећих авио-превозника у Европи, нашла се под великим притиском након што је откривено да је неовлашћени пилот управљао комерцијалним летовима. Истрага је показала да је пилот користио фалсификовану дозволу, што је изазвало забринутост због могућих пропуста у провјери квалификација приликом запошљавања.

Овај случај указује на озбиљне недостатке у системима верификације унутар авио-компанија, који су кључни за очување безбједности летова.

Регулаторне посљедице

Скандал је у први план ставио питање контроле и надзора у ваздухопловству. Регулаторна тијела сада морају да преиспитају своје механизме надзора и да ојачају поступке провере пилотских дозвола како би спријечили сличне инциденте.

Могуће је да ће овај случај довести до строжих глобалних стандарда, укључујући детаљније провјере аутентичности и редовно праћење валидности пилотских лиценци.

Утицај на "Avion Express" и индустрију

Овај инцидент озбиљно је нарушио углед ""Avion Express-а" и повјерење путника. Док јавност и надлежни захтијевају одговорност, компаније широм сектора вјероватно ће морати да појачају своје интерне контроле и процедуре запошљавања.

Очекује се да ће и друге авио-компаније спровести додатне провјере запослених како би се заштитиле од сличних злоупотреба.

