Само један састојак из кухиње спријечиће појаву влаге на прозорима

Крстарица

13.11.2025

08:14

Влага прозор стакло
Фото: Pixabay

Ујутро Вас дочекују замагљени прозори? Кондензација на стаклу није само естетски проблем – она може да створи влагу и буђ у дому. Добра вијест је да постоји једноставан трик из кухиње који рјешава ствар брже него што мислите.

Зашто се прозори магле?

Када се топли ваздух из собе судари са хладним стаклом, настаје кондензација. Резултат су капљице које клизе низ стакло и остављају непријатан траг.

Трик који мијења јутра – потребна је само со

Све што Вам је потребно јесте обична кухињска со. Ставите неколико кашика соли у малу посуду и оставите је на прозорској дасци или близу стакла. Со природно упија влагу из ваздуха и спречава да се она таложи на стаклу.

Ефекат је брз и видљив – већ сљедећег јутра примјетићете да су прозори суви и чисти.

Сирће и вода на прозору

Још један бриљантан трик укључује кориштење сирћета као средства за спречавање замагљивања.

Једноставно направите мали раствор од пола сирћета и пола воде и нанесите га крпом на прозоре или огледала, а затим бришите док трагови и мрље не нестану. „Ово би требало да дјелује за нешто мање од недјељу дана и једна је од најјефтинијих опција. Међутим, мирис може да се задржи око сат времена након наношења, па би можда требало да исциједите мало лимуна или лимете у смјесу за лијеп мирис“, савјетовао је Холанд.

Друга опција, која кружи на ТикТоку, укључује употребу мало течности за прање посуђа како би се створио заштитни слој на прозорима, спречавајући стварање кондензације. ТикТокерка Анита Биргес предложила је наношење мале количине течности за прање посуђа на микрофибер крпу, а затим снажно трљање цијелог прозора, укључујући и оквир. „Течност за прање посуђа ствара баријеру која спречава повратак кондензације“, објаснила је Биргес.

Још пар практичних савјета

-Редовно провјетравање смањује влагу у просторији.

Не сушите веш у соби ако немате добру вентилацију.

Користите природна средства попут соли или соде бикарбоне – доступна су и безопасна.

кондензација

