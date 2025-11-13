Штедљиви режим на Гугл Мапама продужава трајање батерије

13.11.2025
07:59
Нови режим уштеде енергије у Гугл Мапама продужава трајање батерије за четири сата, али га тренутно могу користити само власници Пиксел 10 серије.
Навигација у Гугл Мапс апликацији позната је по високој потрошњи батерије, јер стално користи ГПС и екран. Како би ријешио тај проблем, Гугл је у оквиру најновијег Пиксел Дроп ажурирања додао режим уштеде енергије за Гугл Мапс, ексклузивно за Пиксел 10, Пиксел 10 Про, Пиксел 10 Про XЛ и Пиксел 10 Про Фолд телефоне.
Када се активира током вожње, овај режим поједностављује приказ мапе и фокусира се само на руту. Боје се аутоматски пребацују у тамни режим, чиме се смањује број активних пиксела и потрошња енергије. Према Гуглу, ова функција може продужити трајање батерије и до четири сата током непрекидне навигације.
Режим уштеде енергије функционише искључиво у аутомобилском начину навигације. Након покретања навигације, корисник може притиснути тастер за укључивање да би активирао нови екран са малом потрошњом енергије, који приказује основне информације о путањи. Једним додиром екрана или поновним притиском на тастер могуће је вратити се у стандардни приказ.
Према тестирању новинара, функција се још увијек не приказује свим корисницима, што сугерише да Гугл постепено уводи ажурирање.
Гугл Мапс користи нову функцију Андроид система под називом Мини Моде, која омогућава приказ кључних информација уз минималну потрошњу енергије. Овај режим користи мање боја, слабије освјетљење и мању фреквенцију освјежавања, док ОЛЕД екрани додатно штеде енергију искључивањем црних пиксела.
Стручњаци вјерују да ће Гугл касније проширити подршку и на друге Андроид телефоне, али да ће то захтијевати техничку оптимизацију због специфичног начина на који систем контролише приказ и потрошњу енергије.
За сада, ова функција остаје ексклузива за Пиксел 10 серију, али представља важан корак ка интелигентнијем управљању батеријом током навигације, преноси Android Authority.
