Гугл најављује нова правила: Апликације које прекомјерно троше батерију биће кажњене

12.11.2025
16:55
Коментари:0
Гугл је најавио нова правила за програмере апликација на Play продавници како би заштитио кориснике од апликација које прекомерно троше батерију њиховог телефона.
Почев од 1. марта 2026. године, свака апликација за коју се утврди да превише буди уређај, значајно скраћујући трајање батерије, биће кажњена на Play продавници.
Конкретно, Гугл ће пратити употребу такозваних функција закључавања буђења које спречавају телефон да пређе у стање спавања и тиме узрокује непотребну потрошњу енергије. Иако су такви процеси неопходни за апликације попут музичких плејера или сервиса за преузимање датотека, многи програми их користе неефикасно, што резултира бржим пражњењем батерије.
Наука и технологија
Гугл оптужен за незаконито праћење корисника
Према новим смјерницама, апликације које прекомерно троше батерију биће означене упозорењем на својој Play продавници, а могу изгубити и видљивост у препорукама и на главним страницама продавнице.
На примјер, на телефонима, апликација ће бити означена ако држи уређај будним дуже од два сата у периоду од 24 сата без ваљаног разлога. Код паметних сатова, апликација ће бити означена ако користи више од 4,44% батерије на сат током активне употребе.
Промјена је дио ширег напора компаније да побољша технички квалитет апликација на Андроиду, поред постојећих метрика попут стопе падова и брзине одзива апликација.
Наука и технологија
Најновије ажурирање: Како Гугл жели да вас спријечи да користите ChatGPT
Гугл каже да је сарађивао са Самсунгом на развоју новог система, а циљ је да се корисницима пружи већа транспарентност о томе које апликације утичу на њихов вијек трајања батерије, извјештава Андроид Ауторити.
Овим потезом, Гугл жели да подстакне програмере да креирају паметније и енергетски ефикасније апликације, док корисницима даје јасан увид у то које апликације могу брже да испразни њихове телефоне или паметне сатове, преноси ТехВижн.
Наука и технологија
1 седм0
Друштво
1 седм0
Наука и технологија
1 седм0
Регион
2 седм0
Наука и технологија
8 ч0
Наука и технологија
10 ч0
Наука и технологија
12 ч0
Наука и технологија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму