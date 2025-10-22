Убио комшиницу, закопао тијело па посадио цвијеће: Језив злочин откривен преко гугл мапа

Извор:
За тешко убиство своје комшинице Славојке Сенишин (76) у јесен 2011. године, како би добио њен стан, суд у Загребу данас је осудио Дамира Келеминчића (67) на 35 година затвора.
Неправоснажна пресуда је изречена након што је судско вијеће Жупанијског суда у Загребу одбило све нове доказне предлоге одбране и закључило да је судски поступак завршен.
Келеминчић, који је привремено пуштен на слободу због истека максималног притвора, напустио је судницу у пратњи правосудних полицајаца и враћен је у затвор у Реметинецу.
Поред дуготрајне затворске казне, суд је Келеминчићу одузео и стан у Динарској улици на Трешњевци, због којег је, према оптужници, убио своју комшницу и наложио му да стан преда Хрватској у року од 15 дана од правоснажне пресуде. Поред тога, мора да плати 10.283 евра судских трошкова.
Келеминчић је оптужен да је пришао Славојки Сенишин и задавио је жицом 2011. године. Затим јој је везао руке лепљивом траком, обмотао тијело у два тепиха и бацио га у бунар на свом имању у Пречну.
У оптужници се наводи да је Келеминчић бацао грађевински материјал на тијело своје убијене комшинице, затим помјерио бунарско окно и посадио цвеће како не би био сумњив.
Према оптужници, Келеминчић је убио своју комшиницу како би добио приступ њеном стану у кући коју су дијелили. Пет година касније, Келеминчић, који је био правоснажно осуђен, покушао је да присвоји стан жртве користећи фалсификовани купопродајни уговор.
Тијело убијене Славојке Сеничин пронађено је 2022. године, након што је полиција отворила закопани бунар у Пречну, који је откривен анализом имања уз помоћ Гугл мапа.
У телефонском разговору, Келеминчић је рекао оцу: „Вјероватно ће пронаћи Славојку. Била је то самоодбрана.“ Снимци телефонских разговора показали су да је Келеминчић сину такође најавио да ће полиција пронаћи тијело његове комшинице.
Управо ти разговори, које је полиција пресрела непосредно пре Келеминчићевог хапшења, били су кључни докази.
„Окривљени није крио да је имао амбицију да стекне имовину. Степен његове кривице и начин на који је извршио злочин показују суровост, хладнокрвност и дугорочно планирање“, рекла је судија Жељка Скомершић образлажући неправоснажну пресуду.
С обзиром на то да је пресуда неправоснажна, Келеминчић има право жалбе, пише Индекс.
