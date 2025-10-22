Ухапшен осумњичени за пуцњаву у Загребу

Извор:
СРНА
22.10.2025
19:23
Полиција је ухапсила педесеттрогодишњака због сумње да је данас у Загребу из ватреног оружја ранио мушкарца у ногу.
Осумњичени, који је побјегао са лица мјеста, пронађен је након нешто више од сат времена и над њим је у току криминалистичка обрада, саопштено је из Полицијске управе загребачке.
Пуцњава, у којој је рањен педесетједногодишњи мушкарац, догодила се у загребачкој Улици Еде Муртића у 10.30 часова. Повријеђени је колима хитне медицинске помоћи превезен у Клинички болнички центар Загреб.
Хрватски медији преносе да је ухапшени бивши полицајац и глумац Леон Лучић и да је ранио држављанина БиХ Дениса Мустафчића, који је познат као тјелохранитељ из угоститељског и фудбалског миљеа.
Лучић је постао познат због улоге у РТЛ-овој серији "Крим тим два".
Његова каријера након полицијске службе и глумачког ангажмана обиљежена је низом кривичних дјела, укључујући покушај изнуде, пријетње смрћу и физичке нападе.
