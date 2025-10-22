Вучић посјетио Богдановића у болници

Извор:
Sputnjik
22.10.2025
19:18
Предсједник Србије Александар Вучић посјетио је Милана Богдановића, који је данас рањен испред Скупштине Србије, и навео да је Богдановић успјешно оперисан.
- Милан Богдановић, јунак из Ћациленда, успјешно је оперисан. Љекари су му извадили метак, који је примио пошто је нападача питао 'Треба ли Вам нешто, господине? - навео је Вучић у објави на друштвеним мрежама.
Додао је да је обећао Богдановићу да ће, одмах по његовом опоравку, заједно провести вече на, како је навео, најслободнијем мЈесту у срцу Европе, а то је Ћациленд.
Додао је да је Милан отац троје, а не двоје дјеце, како је раније данас рекао.
МУП је саопштио да је ухапшен В. А. (70), због сумње да је непосредно испред Дома Народне скуштине на Тргу Николе Пашића ушао у један од шатора и из пиштоља ранио М.Б. (57), а потом намјерно изазвао пожар, при чему је дошло до експлозије мање плинске боце.
Предсједник Србије изјавио је у ванредном обраћању јавности да се испред Дома Народне скупштине догодио ужасан терористички напад на друга лица и туђу имовину.
