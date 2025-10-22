Аутор:Кристина Секерез
22.10.2025
19:07
Коментари:0
Суад Арнаутовић тражи да ЦИК поништи СНСД-ову кандидатуру на пријевременим изборима у Републици Српској. Потврдили су то и АТВ-ови извори из те Комисије. Причају нам, и поједини чланови ЦИК-а су шокирани потезом колеге. Нејасни су мотиви.
Образложење те тачке Арнаутовић није доставио. Сарајевски медији пишу да треба да га припреми до сутра у 10 сати, односно сједнице Колегија ЦИК-а гдје се одлучује о дневном реду. Хтјели смо питати Арнаутовића да све то објасни, али на наше позиве је био недоступан.
Ако би поништили СНСД-ову кандидатуру, чланови Комисије би погазили одлуку Апелационог вијећа Суда БиХ и јасно се ставили у улогу извршитеља дописа судије Сене Узуновић, која би, изгледа, Додику одузела право на запослење. Тај допис би ускоро требало да стигне и правосудним органима у Српској. ЦИК је, чини се, можда и у незнању судије која је права адреса, послужио као успутна станица, а може се рећи и курирска служба. Допис су поштом прослиједили у Бањалуку. На данашњој, петнаестоминутној, сједници Комисије ни трага ни гласа о истом том допису. Зато су послали саопштење.
"С обзиром на то да по Закону о политичким организацијама Централна изборна комисија БиХ није институција која региструје политичке странке, води регистар политичких организација, што укључује и упис овлаштених особа за заступање политичких странака, већ је то надлежност Основног суда према сједишту политичке организације, већ сљедећег дана, 21.10.2025. године, ЦИК БиХ је прослиједила допис суткиње Узуновић, с пресудама у првостепеном и другостепеном поступку у предмету Милорад Додик, на евентуално надлежно поступање Основном суду у Бања Луци у којем је регистрована политичка странка Савез независних социјалдемократа – СНСД – Милорад Додик, као и Окружном јавном тужилаштву у Бања Луци те све доставила и на знање суткињи Узуновић", саопштили су из ЦИК БиХ.
Допис још путује. Барем је путовао до тренутка када је Основни суд у Бањалуци одговорио на наш упит. Онако како је до сада било, тако и данас стоји у судском регистру. Милорад Додик је уписан као предсједник СНСД-а. Потврђено је то за АТВ из Основног суда. Кажу, на њихову адресу још нису стизали никакви захтјеви за промјену истог.
„Након извршених провјера у Регистру политичких организација овог суда књига обавјештавамо Вас да није евидентиран захтјев за упис промјена у регистарски спис број Рг-9/02 који се односи на политичку организацију Савез независних социјалдемократа“, навео је судски администратор и портпарол Основног суда у Бањалуци Никола Гатарић.
Узуновићева је допис ЦИК-у упутила иако је раније суд у коме је и сама судија одбио жалбу Небојше Вукановића и потврдио право Милораду Додику да остане на челу СНСД-а. И то довољно говори о функционисању Суда БиХ. ЦИК није додијелила мандат Милораду Додику на позицију предсједника СНСД-а, те му га не може ни одузети, порука је бившег члана ЦИК-а Вехида Шехића. Подсјећа, у овом случају се примјењује Закон о политичким организацијама Републике Српске.
