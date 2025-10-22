Каран: СНСД патриотски покрет који је сачувао институционални капацитет Српске

Извор:
СРНА
22.10.2025
17:44

СНСД није само политичка организација, већ патриотски покрет који је створио и сачувао институционални капацитет Републике Српске, рекао је данас у Бијељини члан Главног одбора странке Синиша Каран.
Каран, који учествује на Изборној конференцији бијељинског одбора, истакао је да СНСД у народу проналази снагу, а у држави свој циљ.
"Република Српска је државноправни субјекат, створен вољом народа и верификован Дејтонским споразумом. Када бранимо Српску, ми бранимо њену уставност, државност и право народа да сам одлучује о својој судбини", истакао је Каран који је и кандидат владајуће коалиције на пријевременим предсједничким изборима.
Он је честитао свима који су бирани на данашњој изборној конференцији Градског одбора СНСД-а Бијељина.
"Поносан сам на све чланове, активе младих и жена, мјесне одборе и активисте који свакодневно доказују да је Република Српска више од идеје, она је наш начин живота Хвала вам што вјерујете у снагу Српске, у снагу СНСД-а и у нашег предсједника Милорада Додика", нагласио је Каран.
Бојан Савић поново је данас изабран за предсједника Градског одбора СНСД Бијељина на Изборној конференцији којој је присуствовало страначко руководство на челу са лидером странке Милорадом Додиком.
