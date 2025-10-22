Уједињене нације бирају новог генералног секретара 2026. године

Извор:
Танјуг
22.10.2025
17:31
Коментари:0
Нови генерални секретар Уједињених нација биће изабран наредне године за петогодишњи мандат који почиње 1. јануара 2027. године, а међу потенцијалним кандидатима већ су се издвојила три имена из Латинске Америке, од којих су двије жене што је у складу с резолуцијом која охрабрује и подстиче кандидовање жена.
Званична трка за насљедника актуелног генералног секретара Антонија Гутереша почеће када Савјет безбједности УН у којем је 15 чланица, пет сталних и 10 ротирајућих, као и предсједник Генералне скупштине УН, коју чине 193 чланице, упуте заједнички позив за номинације, а тај позив очекује се до краја године, појашњава Ројтерс.
Хроника
Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту
Кандидата мора да предложи једна држава чланица УН, а иако се у пракси поштује регионална ротација, Ројтерс истиче да се кандидатуре могу очекивати и ван редоследа.
Након што је Португалац Гутереш изабран 2016. године, иако је тада било предвиђено да секретар дође из источне Европе, наредна регија по неписаном правилу је Латинска Америка.
Међу првим најављеним кандидатима је бивша предсједница Чилеа Мишел Бачелет, коју ће званично кандидовати предсједник Габријел Борић. Бачелет је била и висока комесарка УН за људска права (2018–2022) и извршна директорка УН Вомен (2010–2013).
Република Српска
Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес
Костарика ће кандидовати бившу потпредсједницу Ребеку Гринспен, садашњу генералну секретарку УН Конференције за трговину и развој (УНЦТАД).
Трећи кандидат из региона је Рафаел Гроси из Аргентине, актуелни директор Међународне агенције за атомску енергију (ИАЕА) од 2019. године, који је потврдио кандидатуру 3. септембра ове године.
Савјет безбједности УН ће тајним гласањем, рангирати кандидате све док се не постигне консензус.
Гласачки листићи сталних чланица са правом вета (САД, Русија, Кина, Велика Британија и Француска) разликоваће се бојом од оних осталих чланица.
Србија
ЕП усвојио резолуцију о Србији; Вучић: Видјело се ко је против Србије
Да би био изабран, кандидат мора да добије најмање девет гласова без вета у Савјету безбједности, а одлука се затим упућује Генералној скупштини УН, која по традицији само потврђује избор.
УН су последњих година покушале да повећају транспарентност процеса, који се дуго сматрао нетранспарентним, наводи Ројтерс.
Генерална скупштина је у септембру 2025. усвојила резолуцију којом се тражи да сви кандидати доставе јавно доступне визије, открију изворе финансирања кампање и, уколико већ раде у систему УН, размотре привремено повлачење како би се избјегао сукоб интереса.
Свијет
Саркозија у затвору чувају два полицајца
У резолуцији се такође изражава "жаљење што ниједна жена никада није била генерални секретар УН" и подстичу државе чланице да "озбиљно размотре кандидатуре жена".
Према Повељи УН, генерални секретар је "главни административни службеник" свјетске организације, док званични сајт УН описује ту функцију као "истовремено дипломата, адвокат, државни службеник и извршни директор".
Тренутно, УН имају више од 30.000 цивилних запослених и спроводе 11 мировних мисија са око 60.000 припадника војске и полиције.
БиХ
ЦИК допис Суда БиХ о Додику прослиједио Основном суду у Бањалуци
Редовни годишњи буџет УН износи 3,7 милијарди долара, док је буџет за мировне операције 5,6 милијарди долара.
Иако је формална моћ ограничена, јер војна овлашћења и санкције леже у Савјету безбједности, генерални секретар располаже значајним политичким и симболичким утицајем на глобалном нивоу.
Србија
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Србија
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму