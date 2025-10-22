Logo

Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту

СРНА

22.10.2025

17:28

Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту
Фото: Танјуг

Полиција из Бача ухапсила је мушкарца из овог војвођанског мјеста чији су иницијали Д.Ј. /52/ код којег је у дворишту пронађено око девет килограма засада марихуане.

У кући осумњиченог пронађена је и мања количина сасушене марихуане, саопштено је из Полицијске управе Нови Сад.

Синиша Каран

Република Српска

Каран: Повезивање Бањалуке и Београда национални интерес

Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, кривичну пријаву за неовлаштену производњу и стављање у промет дроге, бити приведен вишем тужиоцу у Новом Саду.

