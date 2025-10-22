Мушкарац ухапшен због засада марихуане у свом дворишту

Извор:
Полиција из Бача ухапсила је мушкарца из овог војвођанског мјеста чији су иницијали Д.Ј. /52/ код којег је у дворишту пронађено око девет килограма засада марихуане.
У кући осумњиченог пронађена је и мања количина сасушене марихуане, саопштено је из Полицијске управе Нови Сад.
Осумњиченом је одређено задржавање до 48 часова и он ће, кривичну пријаву за неовлаштену производњу и стављање у промет дроге, бити приведен вишем тужиоцу у Новом Саду.
