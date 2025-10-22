Logo

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Танјуг

22.10.2025

15:41

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Припадници Министарства унутрашњих послова су, у сарадњи са Јавним тужилаштвом за организовани криминал на подручју Београда и Шапца, ухапсили 10 особа осумњичених да су као припадници двије групе убили двије особе и покушали три пута да убију мушкарца.

Поред тога, захваљујући изузетној међународној полицијској сарадњи, истовремено су ухапшене још три особе ван територије Србије, саопштено је из МУП-а.

Ухапшени су Б. С. (33), У. Н. (40), С. М. (31), Н. О. (34), М. А. (41), М. Ћ. (39), М. Т. (31), , С. М. (31), Д. Г. (37), Ђ. Т. (34), док су у иностранству ухапшени М. Ђ. (38), А. О. (27) и В. М. (34).

Припадници једне организоване криминалне групе сумњиче се да су извршили кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела, кривично дјело тешко убиство В. П. из 2018. године, три кривична дјела тешко убиство у покушају Н. А. из 2020. године и три кривична дјела изазивање опште опасности бацањем експлозивних направа на угоститељске објекте и аутоперионицу 2020. године.

Припадници друге организоване криминалне групе сумњиче се да су извршили кривично дјело удруживање ради вршења кривичних дјела и тешко убиство В. К. из 2020. године.

За наведена кривична дјела поднесена је кривична пријава, којом је обухваћено укупно 28 лица, припадника "Врачарског клана".

Поред наведених ухапшених лица, један дио извршилаца се већ налази у притвору за раније процесуирана кривична дјела, а мањи број извршилаца налази се у бјекству и за њима се интензивно трага.

Ове двије организоване криминалне групе дјеловале су као огранак организоване криминалне групе "Врачарци" на територији Србије, као и широм Европе, гдје су вршили најтежа кривична дјела.

Полицијски службеници СБПОК-а претресом на 22 локације запленили су већу количину новца у страним валутама, више скупоцјених сатова, више моторних возила високе класе и више десетина криптованих телефона, као и фалсификоване личне исправе земаља Европске уније.

Осумњиченима је одређено задржавање до 48 часова и они ће, уз кривичну пријаву, бити приведени Јавном тужилаштву за организовани криминал.

У саопштењу је наведено да полицијски службеници СБПОК-а настављају континуирану борбу против свих видова организованог криминала у сарадњи са свим релевантним партнерским службама, како у Србији, тако и у иностранству.

Акцију хапшења су спровели припадници Управе криминалистичке полиције, Службе за борбу против организованог криминала, у координисаној акцији са Европолом и полицијским службама Краљевине Шпаније, као и другим партнерским службама.

хапшење

Дрога

