Привредник из Лакташа подлегао након несреће у Клашницама

Аутор:Огњен Матавуљ
22.10.2025
14:01
Коментари:0
Привредник Бошко Ђурђевић (70) из Лакташа подлегао је у Универзитетском клиничком центру Републике Српске након саобраћајне несреће која се догодила у Клашницама када је са аутомобилом ”фолксваген” ударио у паркирани камион.
Несрећа се догодила око 11.55 часова након што је Ђурђевић, из непознатих разлога, изгубио контролу над ”фолсквагеном” и ушао на дионицу брзог пут Бањалука - Лакташи на којој је, због радова, тренутно обустављен саобраћај и ударио у камион радника.
Очевици причају да је возач ”фолксвагена” већ по изласку из тунела, на аутопуту, изгубио контролу над возилом због чега се не искључује могућност да му је током вожње позлило.
”По изласку из тунела возило је губило правац и закачило два аутомобила. Потом је ушао на дионицу која је због радова затворена и ударио у приколицу паркираног камиона”, наводе очевици.
Брзом реакцијом ватрогасаца и Хитне помоћи возач је извучен из возила и превезен у УКЦ Републике Српске. Нажалост убрзо је преминуо.
”Пацијент Б.Ђ. је преминуо упркос свим напорима медицинског особља Ургентног центра да му спасу живот”, наводе у УКЦ Републике Српске.
На лицу мјеста извршен је увиђај којим руководио дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука. Тачан узрок смрти и околности несреће биће познате по завршетку истраге.
”Тужилац је наложио да се предузму све потребне истражне радње и мјере на утврђивању свих околности поменуте саобраћајне незгоде, а наложена је и обдукција тијела смртно настрадалог лица која ће бити обављена у Заводу за судску медицину Републике Српске”, наводе у ОЈТ Бањалука.
