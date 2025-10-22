Logo

Наставак акције ''Самбо'': Претреси у Броду, одузети пси, предмети и новац

Извор:

АТВ

22.10.2025

12:22

Коментари:

0
Наставак акције ''Самбо'': Претреси у Броду, одузети пси, предмети и новац
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полицијске управе Добој данас су у наставку оперативне акције ''Самбо“ обавили претресе на двије локације на подручју Брода.

Ове локације користе особе која се доводе у везу са чињењем кривичног дјела ''Мучење и убијање животиња“.

Полиција потрага

Хроника

Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!

Код једне особе из Брода која је осумњичена да је у претходном периоду организовала мучење животиња кроз организовање борби паса, пронађена су и одузета два пса, новац, као и други предмети.

Наставак акције ''Самбо''

Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, саопштено је из МУП-а Републике Српске.

Акција Самбо

64665e190104e policija rs

Хроника

Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса

Подијели:

Тагови:

претреси

akcija policije

Brod

Акција ''Самбо''

МУП Републике Српске

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

Хроника

Акција "Барут": Под истрагом више особа због продаје имовине Витезит

6 ч

0
Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

Хроника

Акција ''Абстрего'': У току претреси због корупције два полицијска службеника

1 д

0
Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

Бања Лука

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

1 д

0
Полиција аутомобил

Хроника

Ово су имена: Полицајци ухапшени због примања мита у акцији ''Абстрего''

1 д

0

Више из рубрике

Ударена дјевојка на електричном тротинету

Хроника

Ударена дјевојка на електричном тротинету

3 ч

0
Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

Хроника

Из Љубушког до Мостара дошао за 17 минута?: Полиција идентификовала возача

4 ч

0
Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

Хроника

Пуцњава у загребачком насељу, рањен мушкарац, нападач Леон Лучић

4 ч

0
Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

Хроника

Откривено од чега је умрло новорођенче које је пронађено на трави у Новом Саду

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

47

Додик: Ускоро промоција пројекта брзе цесте од Требиња до Вишеграда

15

46

Којић: Сени Узуновић изрећи дисциплинску мјеру због нарушавања кредибилитета правосуђа

15

45

Селак: Грађани с правом очекују одговорност правосуђа

15

43

Нинковић: Договор са васпитачима доказао оно што је СНСД тврдио - у буџету града има довољно новца

15

41

У Србији ухапшено 10 осумњичених припадника криминалне групе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner