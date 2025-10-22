Наставак акције ''Самбо'': Претреси у Броду, одузети пси, предмети и новац

Извор:
АТВ
22.10.2025
12:22
Коментари:0
Полицијски службеници Управе криминалистичке полиције Министарства унутрашњих послова Републике Српске и Полицијске управе Добој данас су у наставку оперативне акције ''Самбо“ обавили претресе на двије локације на подручју Брода.
Ове локације користе особе која се доводе у везу са чињењем кривичног дјела ''Мучење и убијање животиња“.
Хроника
Језиве фотографије и снимци са лица мјеста акције ''Самбо'': Преживјели пси у веома лошем стању!
Код једне особе из Брода која је осумњичена да је у претходном периоду организовала мучење животиња кроз организовање борби паса, пронађена су и одузета два пса, новац, као и други предмети.
Све мјере и радње предузимају се под надзором Окружног јавног тужилаштва Добој, саопштено је из МУП-а Републике Српске.
Хроника
Затекли лешеве на мјесту злочина! У акцији ''Самбо'' ухапшено 14 особа због илегалне борбе паса
Хроника
6 ч0
Хроника
1 д0
Бања Лука
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
15
47
15
46
15
45
15
43
15
41
Тренутно на програму