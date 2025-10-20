Logo

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом

20.10.2025

20:56

Помозимо Петру Шарићу: Има само 19 година и бори се са агресивним саркомом
Фото: Facebook

Петар Шарић (19) из Бањалуке бори се са ријетким и агресивним обликом саркома, а тренутно се налази у Бечу, гдје већ трећи дан прима терапију.

Хуманост грађана Бањалуке поново је дошла до изражаја, па су тако за само 24 часа прикупљена су средства потребна за прву терапију у Аустрији.

"То је оно што нам даје највећу наду, јер управо та подршка даје нам мотивацију и враћа вјеру у људе. Дијаспора се у великом броју укључила, добијамо помоћ и из самог Беча. Желим посебно да захвалим представништву Републике Српске у Бечу, а нарочито господину Младену Лолићу, који је већ првог дана контактирао клинику и обезбиједио гаранцију да ће средства за Петрово лијечење бити обезбијеђена", рекла је Петрова мајка Рада Шарић.

Она је открила и како је протекла прва терапија и колико новца је још потребно за наставак лијечења:

"Данас почиње са првом рехабилитацијом. Један циклус кошта 12.000 евра, али уз то имамо и трошкове боравка у болници, рехабилитације, као и ангажовања додатних физијатара. Током ове седмице требало би да сазнамо колика су укупна средства потребна за наставак лијечења", истакла је Рада за АТВ.

Сви који желе помоћи то могу учинити позивом на број 17114 и даровати 2 КМ.

Уплате су могуће директно на рачун његове мајке:

Рада Шарић

Број рачуна: 5620998172455649 (НЛБ Банка, Бања Лука)

IBAN: BA395620998219441770

SWIFT: RAZBBA22

Прималац: Рада Шарић, 78000 Бања Лука

