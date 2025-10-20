Logo

Овај град одлучио да забрани електричне тротинете

20.10.2025

20:25

Коментари:

0
Овај град одлучио да забрани електричне тротинете
Фото: Pexels

Праг је послије Париза и Мадрида одлучио да забрани изнајмљивање електричних тротинета на својим улицама и тротоарима.

Градска управа објавила је да ће овај превоз, популаран међу туристима, бити забрањен од почетка 2026. године.

Корак је предузет на основу бројних жалби становника на лоше паркиране електричне тротинете и велики број несрећа у којима су они учествовали, од којих су неке биле фаталне, пренијела је новинска агенција ЧТК.

"Праг ће од јануара увести нови систем за регулисање заједничког превоза, који укључује забрану пружања услуге изнајмљивања електричних тротинета", рекао је Здењек Хриб, замјеник градоначелника задужен за саобраћај у Прагу.

Електрични тротинети тренутно могу да се изнајме путем апликације за паметне телефоне компанија попут "Болт" и "Лајм", а популарни су јер омогућавају да се знаменитости разгледају брзо и флексибилно.

Бицикли и електрични бицикли и даље ће моћи да се изнајме, а градске власти ће у будућности закључивати уговоре о кориштењу паркинг површина. Компаније ће морати да плаћају мјесечну накнаду од око једног евра по бициклу.

električni trotinet

Prag

21

40

Вучић: Пронаћи ћемо ријешење поводом забране транзита за руски гас

21

38

Торнадо у близини Париза, погинула једна особа

21

37

Фосили пронађени у Кенији припадају прастаром човековом рођаку

21

21

Google чини огласе у претрази д‌јелимично неизбјежним

21

17

Централне вијести, 20.10.2025.

