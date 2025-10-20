Идо Нетанјаху: Ако европски лидери не предузму кораке неизбјежна муслиманска радикализација Европе

Извор:
СРНА
20.10.2025
19:45
Муслиманска радикализација Европе неизбјежна је уколико европски лидери не предузму одлучне кораке против тога, изјавио је Срни изреалски писац Идо Нетанјаху.
Нетанјаху је навео да је тренутно на сцени борба против радикалних муслиманских снага, било да су сунитске или шитске, које покушавају освојити свијет.
Он је истакао да за очување слободе и националног идентитета потребна је храброст какву је израелски народ показао свијету у посљедње двије године.
Израел, додао је, управо завршава рат у којем се храбро борио против радикалног "Муслиманског братства" чија је идеологија не само да убију сваког Јевреја, већ и хришћане.
"То је идеологија "Муслиманског братства" да хришћани и Јевреји треба да се потчине – у противном да буду убијени", рекао је Нетанјаху.
Он је навео да је то идеологија Хамаса, те поручио да се то мора схватити и радити против тога.
"Морамо да се супротставимо тренду Запада који прихвата ту идеологију, можда не разумијевајући шта та идеологија говори", рекао је Нетанјаху.
Нетанјаху је навео да је Израел у протекле двије године, упркос протестима, урадио све што је морао како би се спасили.
"Ова борба није завршена, барем не у Европи. Видимо миграцију, радикалне силе које преузимају муслиманске заједнице у Европи и то се увијек дешава", рекао је Нетанјаху, који је брат премијера Израела Бењамина Нетанјахуа.
Он је навео да је Иран развијао нуклеарно оружне и балистичке ракете са дометом не само до Израела него и градова Европе и Америке.
"Били би велика сила, имали би атомску бомбу. И били су близу да је добију у року од можда два или три мјесеца од момента када смо уништили њихову инфраструктуру за производњу бомбе", рекао је Нетанјаху.
