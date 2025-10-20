Logo

"Америка се неће придружити плану ЕУ о запљени руских средстава"

Sputnjik

20.10.2025

"Америка се неће придружити плану ЕУ о запљени руских средстава"
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

САД су обавијестиле земље Европе да се за сада неће прикључивати плану о коришћењу замрзнутих руских средстава за давање кредита Кијеву у износу од 140 милијарди евра, преноси агенција Блумберг позивајући се на изворе.

„Амерички званичници су информисали европске колеге да се за сада неће придружити иницијативи, на маргинама састанка ММФ-а у Вашингтону прошле недјеље“, наводи се у тексту.

Званичници из САД су своју одлуку да не подрже план образложили ризицима по стабилност тржишта, јавља агенција.

Раније је њемачки канцелар Фридрих Мерц изјавио да ће на предстојећем састанку Савјета ЕУ 23. октобра инсистирати да ЕУ користи руске активе за давање кредита Кијеву у износу од 140 милијарди евра, пише Спутњик.

SAD

ruska nafta

