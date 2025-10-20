Бројне улице и насеља у Бањалуци остају без струје

20.10.2025
18:10
Коментари:0
Због извођења радова на електромрежи, без струје ће сутра, 21. октобра, у периоду од осам до 12 часова остати дијелови насеља Новоселија, Карановац и Љубачево, наводе из Електрокрајине.
"Због наведених радова, од осам до 13.30 електричну енергију неће имати дијелови насеља Горње Соколово и Хазићи, а у периоду од осам до 14 часова дијелови насеља Бастаси, Мемићи, Каблови, Јаворани и Тисовац", кажу из Електрокрајине.
Додају да у периоду од 8.30 до 14.30 без струје остају потрошачи у дијелови насеља Бочац и Агино Село.
"Од девет до 12 часова струју неће имати дио улице царице Милице, док ће од девет до 14 часова без електричне енергије остати дијелови улица Гаврила Принципа, Давида Штрпца, Новосадска, Ивана Кукуљевића, Трла, Жарка Згоњанина, Банијска и Краља Александра И Карађорђевића и Банијска", сапштено је из Електрокрајине.
