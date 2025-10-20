Наставља се штрајк у бањалучким вртићима

Извор:
20.10.2025
Радници бањалучких вртића у оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање и данас настављају штрајк и радиће према новом акту о минимуму рада.
Само четири велика објекта ће примати јасличке групе - дјецу до три године, потврдила је Слађана Мишић, предсједница Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање.
