Наставља се штрајк у бањалучким вртићима

20.10.2025

07:09

Наставља се штрајк у бањалучким вртићима
Фото: АТВ

Радници бањалучких вртића у оквиру Центра за предшколско васпитање и образовање и данас настављају штрајк и радиће према новом акту о минимуму рада.

Само четири велика објекта ће примати јасличке групе - дјецу до три године, потврдила је Слађана Мишић, предсједница Синдикалне организације Центра за предшколско васпитање и образовање.

