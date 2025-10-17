Млада политичка нада: Студент ФПН-а у Бањалуци добитник награде најбољег младог лидера на свијету

Извор:
АТВ
17.10.2025
19:25
Коментари:1
Алекса Дабић, студент друге године на Факултету политичких наука у Бањалуци учествовао је на међународном такмичењу младих лидера у Дубаију и освојио награду најбољег младог лидера на свијету. Ипак, као млада политичка нада, није познат широј јавности.
"Успјешно сам понио ту титулу међу 140 учесника који су били и 140 различитих земаља по принципу једна држава, један такмичар. Конкретно сам прошао кроз доста невладиних организација, тренутно радим индивидуално пројекте, такође успјешно сам сад дошао из Америке гдје сам провео мјесец и по дана на државном факултету у Небрасци'', казао је млади студент Алекса Дабић, који студира на Факултету политичких наука у Бањој Луци.
Република Српска
Предсједник Српске на ФПН-у присуствује догађају о упису и инвестицијама
Да ли је политичка сцена још једна степеница ка професионалном успјеху или пак одскочна даска за пословни напредак, нико са сигурношћу не зна. Једно је сигурно, без уласка у страначке структуре, испливавање на површину је много теже. Свака озбиљна политичка партија води рачуна о томе да едукује своје младе људе кроз академије, школе младих лидера на којима се млади људи едукују али и показују своје способности, каже професор на Факултету политичких наука у Бањалуци Владе Симовић.
''Па можемо то да видимо код нас, посебно код великих политичких партија, да је то једна континуирана активност из које с времена на вријеме изађе по нека млада особа било у виду посланика, у виду министра или неке друге битније функције'', рекао је Владе Симовић, професор на Факултету политичких наука у Бањој Луци.
Република Српска
Предавање Куртиса Јарвина на ФПН у Бањалуци
Да ситуација није једноставна, свједоче они који су рано закорачили на политичку сцену. Најмлађи министар у Влади Републике Српске Денис Шулић сматра да је у сваком случају било изазовно.
''То је моја препорука сваком младом човјеку који жели да се бави било којим послом, небитно да ли је то политика или било која друга дјелатност, новинарство на крају крајева, докажите својим радом, својом енергијом да можда некад ваше старије колеге који сумњају у вас да нешто нећете изнијети да им покажете својим радом да ви то заслужујете ту позицију и да то можете изнијети'', казао је Денис Шулић, министар трговине и туризма Републике Српске.
Члан студентске организације Факултета политичких наука у Бањалуци Марко Ђуреиновић каже да су студије ту да тај пут усмјере.
Друштво
Све мања заинтересованост студената за српски језик и књижевност
''Имамо разне пројекте и сарађујемо са разним институцијама Републике Српске, доводимо разне професоре који предају на факултету. Свако ново искуство значи за нашу будућност, што више искустава стичемо нова знања и развијамо се као људи, као млади политиколози да ће нам то доста значити у даљој каријери'', рекао је Марко Ђуреиновић, са Факултета политичких наука у Бањој Луци.
Без стварног укључивања младих, тешко је говорити о будућности политике. Младима треба пружити више простора и укључити у процесе одлучивања.
Култура
2 д0
Друштво
1 седм0
Свијет
1 седм0
Друштво
2 седм0
Најновије
Најчитаније
21
31
21
28
21
19
21
18
21
15
Тренутно на програму