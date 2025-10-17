Logo

Мађарска на првом Регионалном самиту трговине у Бањалуци

Фото: Ustupljena fotografija

Замјеник министра спољних послова и трговине Мађарске Левент Мађар потврдио је учешће на првом Регионалном самиту у Бањалуци.

Први Регионални самит трговине (РСТ 2025), дводневни догађај посвећен будућности трговине, регионалној сарадњи и расту пословних прилика, биће одржан 28. и 29. октобра у Културном центру Бански двор у Бањалуци.

Самит окупља лидере трговине, представнике државних институција, власнике фирми, "startupe", логистичке и технолошке стручњаке — са циљем да покрене конкретне иницијативе за унапређење трговине и регионалне повезаности.

Програм обухвата панел-дискусије, предавања врхунских практичара из регије, структурисане Б2Б састанке и програме умрежавања, а организатори најављују и пратеће догађаје који ће додатно афирмисати Бањалуку као регионални центар трговине. Котизација за оба дана износи 300 КМ, а пријаве и додатне информације доступни су на званичном сајту www.rst.ba.

ilu-ruža-28082025

Свијет

Позната тиктокерка преминула два дана након операције груди

„Регионални самит трговине није само конференција — то је платформа за повезивање привреде, размјену искустава и конкретно умрежавање које ће потакнути извоз и модернизацију трговине у регији. Ово је и прилика да регија јасно артикулише снаге у трговини, логистици и извозу док истовремено гради мостове према дигиталној и одрживој будућности. Самит није само скуп већ иницијатива која има циљ да регионалну трговину трансформише у конкурентну, технолошки опремљену и одрживу индустрију”, истиче Драгана Божић, директор Регионалног самита трговине.

Учешће на Регионалном самиту трговину потврдили су бројне компаније, институције и појединци из цијелог региона.

Бањалука 28. и 29. октобра постаје центар регионалне трговине. Остало је још мало слободних мјеста – своје обезбиједите www.rst.ba.

