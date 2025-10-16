Logo

Станивуковићев "предсједнички" долазак пред СДС предмет критика

16.10.2025

16:58

Коментари:

3
Фото: Printscreen/Facebook/Gerila.info
Фото: Printscreen/Facebook/Gerila.info

Долазак лидера ПДП-а Драшка Станивуковића на састанак са СДС-ом покренуо је дискусију у јавности. Кажу, осјетио се предсједник, а не градоначелник. Ипак, из аутомобила је изашао Станивуковић, али сигурно у стилу некога већег од себе.

Испред сједишта СДС-а у Бањалуци људи су за тренутак застали када је пристигао први теренац са затамњеним стаклима. Да посла нису чиста, наслутила је службена шкода иза њега, па службена тојота, па службени овај, па службени онај.

Да није било обезбјеђења које се понашало као првачић на пјешачком, рекло би се да у црним одијелима испред луксузне тојоте са затамњеним стаклима с нестрпљењем ишчекују покојника. Али, изашао је жив човјек, већи од себе самог. Или барем онај који то намјерава да буде.

"Млад човек, а већ мајор", рекао би Мића Шафт.

Драшко Станивуковић

ПДП

dolazak

СДС

Бањалука

