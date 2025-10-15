Одржан округли сто посвећен 140. годишњици рођења Владимира Ћоровића

Извор:
15.10.2025
У организацији Института за хуманистичке и друштвене науке Филозофског факултета Универзитета у Бањалуци, 15. октобра је одржан округли сто под називом „140 година од рођења Владимира Ћоровића“.
Округли сто је окупио научнике из Републике Српске и Србије, који су кроз стручно засноване и инспиративне дискусије анализирали значај научног опуса Владимира Ћоровића, једног од најзначајнијих српских историчара, у свјетлу савремених научних и културних токова.
Током округлог стола посебно је истакнута Ћоровићева улога у развоју образовања, културе и науке, као и важност његових научних резултата за историографију српског народа.
У раду округлог стола учествовали су универзитетски професори Михаел Антоловић, Боривоје Милошевић, Бошко Бранковић, Аранђел Смиљанић, Александра Костадиновић-Рачић, Радован Субић и Дејан Дошлић. Модератор округлог стола је био Борис Бабић.
