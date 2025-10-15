Logo

Хуманитарна представа „Избирачица“: Лакташи уз малог Душана Павичара

15.10.2025

13:41

Глумци позоришта "Даске" Лакташи
Фото: Уступљена фотографија

Иако има тек девет и по година, мали Душан Павичар из Трна код Лакташа већ води тешку животну битку. Рођен је с тешким обољењем, црвенилом коже које покрива чак 90 одсто тијела, док је хемангиом захватио и унутрашње органе: душник, десно око, рожњачу и мождану опну.

Душан не може самостално сједити, не говори, носи пелене и једе искључиво миксану храну, а због компликација му предстоји и уградња ПЕГА.

Његова животна прича испуњена је тугом и борбом, отац му је преминуо, а мајка, и сама нарушеног здравља, остала је да се брине о њему и још двоје дјеце. Иако се суочава с бројним здравственим проблемима, храбро се бори да буде подршка својој дјеци.

Како би помогли Душану и његовој породици, Позориште ДАСКЕ Лакташи организује хуманитарно извођење представе “Избирачица” у уторак, 21. октобра у 20 часова, у сали Центра за културу и образовање Лакташи. Улазница кошта 5 КМ, а на улазу ће бити постављена и кутија за добровољне прилоге.

Позната комедија Косте Трифковића “Избирачица” и овога пута ће публику насмијати, али и подсјетити на вјечне људске слабости, таштину, снобизам и тежњу ка статусу. Представа траје 60 минута и доноси дозу хумора, топлине и препознатљивог духа нашег позоришта.

Сви који желе додатно помоћи могу то учинити и позивом на број 17056 – донацијом од 2 КМ за Душана.

Дођите, уживајте у позоришту и помозите да Душанова борба добије срећнији наставак.

